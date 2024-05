Google Podcast znika, czas na zmianę platformy

Google rozsyła do użytkowników aplikacji Google Podcast informację o konieczności eksportowania listy swoich subskrypcji. Usługa znika 23 czerwca.

Google Podcast to jedna z popularniejszych platform do słuchania podcastów

Choć użytkownicy najczęściej do słuchania podcastów wybierają Spotify, nie jest to jedyna dostępna na rynku platforma. Alternatywą może być Apple Podcast, ten jednak jest ograniczony tylko do ekosystemu Apple'a. Wybierając dużą bibliotekę treści, ale do tego multiplatformowość rozsądnym wyborem był do tej pory Google Podcast. Sęk w tym, że usługa jest właśnie wygaszana.

Google nie zostawia jednak swoich użytkowników zupełnie na lodzie. Na transfer swojej biblioteki mają czas aż do 29 lipca 2024 roku. Gdzie się przenieść? Najlepiej tam, gdzie poszedł Google ze swoimi podcastami.

Google Podcast to teraz część YouTube Music

Aplikacja YouTube Music jest częścią pakietu YouTube Premium, a przynajmniej jej wersja bez reklam. Na wzór Spotify, Google postanowił wcisnąć do niej całą dotychczasową funkcjonalność Google Podcast. I nie oceniam tego kroku jako coś złego — przed podróżą samolotem najczęściej to właśnie Google Music używam do pobrania swojej ulubionej muzyki, więc pomieszczenie podcastów w tej samej aplikacji nie będzie żadnym wyrzeczeniem.

Nie trzeba jednak daleko szukać przyczyn decyzji Google'a — firma zapewne chce zachęcić więcej osób do subskrybowania jej aplikacji muzycznej i YouTube'a bez reklam. W mojej ocenie jednak, zamiast na integracji powinna skupić się na podniesieniu jakości muzyki w YouTube Music. Tidal po ostatnich obniżkach cen to zdecydowanie lepsza opcja dla prawdziwych melomanów.

Transfer biblioteki podcastów jest prosty

Wystarczy kliknąć w e-mail, który wysłał google, by przeglądarka przeniosła nas do ustawień subskrypcji podcastów. Tam możemy jednym kliknięciem przenieść nasze podcasty do YouTube Music (o ile używamy takiego samego konta e-mail do muzyki i podcastów) lub zapisać naszą bibliotekę w formie pliku OPML. Ten ostatni można następnie zaimportować do wybranej przez siebie aplikacji do podkastów.

