Google Play: za darmo aplikacje o wartości 200 zł!

Przygotowaliśmy pierwsze w 2021 roku zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

Clock Yourself

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 12 stycznia)

Clock Yourself to aplikacja zaprojektowana przez australijskiego fizjoterapeutę, by ćwiczyć jednocześnie ciało i umysł. Ćwiczenia wykorzystują układ tarczy zegara, który musisz wyobrazić sobie pod swoimi stopami i dzięki temu nie potrzebujesz do ćwiczeń żadnego dodatkowego sprzętu. Aplikacja wskaże, którą „godzinę” (słowo, symbol, liczbę itp.) musisz dotknąć bez patrzenia na ekran smartfonu. Robiąc to coraz szybciej, rękami, nogami, skacząc i tak dalej będziesz rozwijać swoją sprawność i zdolności kognitywne.

Password Manager : Store & Manage Passwords

Normalna cena: 17,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 18 stycznia)

Password Manager to menedżer haseł, który działa offline i nie wysyła żadnych informacji do chmury. Wszystkie dane logowania są przechowywane po zaszyfrowaniu algorytmem AES-256. Możliwość importu i eksportu danych pozwala na ręczne tworzenie kopii zapasowych i przenoszenie haseł między urządzeniami. Jest tu także generator silnych haseł i możliwość odblokowania danych z użyciem autoryzacji biometrycznej.

Broken Sentences PRO

Normalna cena: 9,49 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 13 stycznia)

Broken Sentences PRO to gra edukacyjna, która może pomóc w nauce języka angielskiego. Celem jest układanie zdań z rozsypanki wyrazowej z zachowaniem zasad gramatyki. W grze jest kilka trybów: 10-rund (im szybciej, tym lepiej), gra na czas (jak najwięcej zdań w określonym czasie) i relaks. Ponadto aplikacja dorobiła się edytora, który pozwala stworzyć własne łamigłówki.

Terra Fighter 2 Pro

Normalna cena: 6,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 16 stycznia)

Terra Fighter 2 Pro to pozbawiona reklam wersja drugiej części bijatyki Terra Fighter. Gra wykorzystuje klasyczną mechanikę gier typu „Street Fighter”, pozwala uzbroić się po zęby i walczyć na śmierć i życie. Twórcy gry zaprojektowali kampanię, w której bohater ewoluuje, ale można też przystąpić do pojedynku bez kontekstu. Na arenie zmierzysz się z potężnymi bossami oraz wojownikami z różnych epok.

Rec Recorder PRO (NO ADS)

Normalna cena: 26,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 15 stycznia)

Rec Audio Recorder PRO to dyktafon przystosowany do nagrywania głosu w wysokiej jakości. Nagrania można zapisywać ze zmienną przepływnością (od 32 do 320 kb/s, częstotliwość próbkowania od 8 do 48 kHz) w formatach MP3, OGG, WaV, FLAC, MP4 i OPUS. W aplikacji znajduje się też lista nagrań, która znacznie ułatwia zarządzanie nagraniami, udostępnianie ich i przenoszenie do innego katalogu. Nagrywaniem można sterować także z paska stanu Androida.

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium)

Normalna cena: 8,89 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 12 stycznia)

WindWings to pełna wersja kosmicznej strzelanki, w której nie ma żadnych reklam. Gra opowiada historię żołnierza, który przeszedł przez lukę czasową do przyszłości, do czasów eksploracji kosmosu. Musi wziąć udział w obronie ziemi przed atakami z zewnątrz, mając do dyspozycji potężne bronie nowych czasów.

Przeciwnicy są starannie zaprojektowani, plansze są bardzo dynamiczne i nie ma szans na nudę. Do dyspozycji są tu dwa statki o różnych zastosowaniach i gracz musi wybrać odpowiedni do sytuacji. Reszta to czysta zręczność i refleks. W miarę grania, można zdobywać coraz lepsze wyposażenie.

PU GFX Tool Pro For PUBG

Normalna cena: 92,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 14 stycznia)

PU GFX Tool Pro For PUBG to narzędzie do tuningu graficznego gry PUBG Mobile. Aplikacja daje dostęp do ustawień, które na wielu urządzeniach nie są dostępne. Dzięki temu na wielu słabszych smartfonach można włączyć wyższą rozdzielczość gry, HDR, wycisnąć więcej FPS-ów czy modyfikować styl graficzny. Z drugiej strony pozwala też uruchomić grę z wyłączonymi cieniami, antyaliasingiem i włączyć optymalizację grafiki. To pozwoli pracować jej szybciej.

Sudoku {Premium Pro}

Normalna cena: 19,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 14 stycznia)



Sudoku Premium Pro to aplikacja zawierająca 5400 plansz sudoku, zebranych na trzech poziomach trudności. Można rozwiązywać je dla relaksu, a także porównać wyniki z rankingiem ogólnoświatowym i rozwiązywać łamigłówki na czas. Interfejs aplikacji pozwala wpisać cyfrę „na brudno” i znacznie ułatwia umieszczanie cyfr w odpowiednich polach. Można też wybrać schemat kolorystyczny Sudoku.

