Google Play: za darmo aplikacje o wartości 120 zł!

Przygotowaliśmy kolejne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

Astronomy Events with Push

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 5 stycznia)

Astronomy Events with Push to aplikacja z kalendarzem wydarzeń i zjawisk astronomicznych, które warto obserwować. O wydarzeniach aplikacja informuje powiadomieniami Push z krótkim opisem. Można też włączyć powiadomienia z ciekawymi wiadomościami astronomicznymi ze świata.

Aplikacja będzie informować o takich zjawiskach, jak fazy Księżyca, zaćmienia, roje meteorytów, widoczność komet, przejście Księżyca obok planety lub jasnej gwiazdy, koniunkcja i opozycja planet, aphelium i peryhelium obiektów, przesilenia, równonoce i tym podobne.

Gif Me! Camera Pro

Normalna cena: 6,69 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 30 grudnia)

Gif Me! Camera Pro to aplikacja, pozwalająca rejestrować krótkie GIF-y i dodawać do nich różne efekty. Gif Me! rejestruje 14 sekund animacji, które można udostępnić dalej w komunikatorach i mediach społecznościowych. Podczas rejestrowania animacji można w czasie rzeczywistym nałożyć na nią różne filtry, dodać podpisy i naklejki. Płatna wersja pozwala usunąć znak wodny z gotowych animacji.

Mathematical keyboard B

Normalna cena: 1,79 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 3 stycznia)

Mathematical Keyboard B to klawiatura zawierająca symbole używane w zapisach matematycznych. Są tu między innymi operatory działań, różne nawiasy, cyfry oraz greckie litery, występujące często w równaniach i opisach. Pełna paleta znaków wygląda następująco:

∫∬!?√#%$\°'"^:;∠⊥△∴∞&|_+±-~*×/÷=≠≒≡<≦>≧({[)}].,

Nie ma tu liter, więc by wpisywać normalny tekst, trzeba sięgać po klawiaturę w swoim języku.

Cribbage with Grandpas

Normalna cena: 13,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 30 grudnia)



Cribbage to gra w karty na punkty, ale bez lew. Podobnie jak w pokerze, trzeba tworzyć różne kombinacje kart, by zdobyć jak najwięcej punktów. Punkty zaznacza się na charakterystycznej tablicy z kołeczkami.

W aplikacji Cribbage with Grandpas możesz zagrać w Cribbage z dziadkiem… którego samodzielnie stworzysz. Przed grą możesz przygotować awatar z ponad 200 elementów. Ponadto możesz dobrać charakter przeciwnika, co będzie miało wpływ na jego wypowiedzi podczas gry. Ponadto możesz dobrać poziom trudności przeciwnika i otoczenie, w którym będziecie grać.

Retro Pixel Classic

Normalna cena: 7,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 31 grudnia)

Retro Pixel Classic to gra platformowo-logiczna, ubrana w świetnie przygotowaną grafikę, imitującą telewizor CRT. Sterowanie zostało jednak dopasowane do ekranów dotykowych i świetnie sprawdza się na smartfonach. Warto dodać, że gra nie jest wcale łatwa i będzie stanowiła spore wyzwanie.

W sumie jest tu 60 poziomów, utrzymanych w stylu retro.

Chess Art for Kids

Normalna cena: 6,09 zł. Pobierz z Google Play (do 5 stycznia)

Chess Art for Kids to gra ucząca gry w szachy, kierowana do dzieci, choć łamigłówki mogą stanowić wyzwanie niezależnie od wieku. Gra nie polega na rozgrywaniu pełnych partii. To zestaw zadań o różnym poziomie trudności, pomagających przygotować się na różne sytuacje podczas prawdziwej gry. Wirtualnym przeciwnikiem jest sztuczna inteligencja, zbudowana na podstawie silnika Bagatur. Podczas gry można zmienić szatę kolorystyczną na mniej krzykliwą.

Triple Fantasy Premium

Normalna cena: 21,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 5 stycznia)

Triple Fantasy Premium to epicka przygoda, opowiedziana z pomocą gry karcianej z elementami RPG i bitewnymi. Musisz w niej łączyć karty, by wzmocnić swoje ataki i obronić królestwo przed najeźdźcami. W miarę gry odblokujesz dodatkowe zadania i zbudujesz strategię walki każdym z bohaterów ze swojej kolekcji. Ponadto możesz dodać znajomych, którzy pomogą Ci wygrać w potyczkach. Warto dodać, że w Triple Fantasy Premium możesz grać jedną ręką.

Snipback – Lifehacker smart voice recorder

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (brak daty końca promocji)

Snipback to sprytny dyktafon, który nasłuchuje cały czas, ale pozwala zapisać tylko wybrane fragmenty wypowiedzi, spotkania, muzyki czy lekcji. Gdy usłyszysz interesujący fragment, możesz zlecić zapisanie go „wstecznie”. Aplikacja doda do kolekcji ostatnie sekundy lub minuty tego, co nagrała. Ponadto nagrywanie może działać w tle, co zapewnia dyskrecję. Można też nagrywać wszystko przy wyłączonym ekranie.

Snipback ma jeszcze jedną zaletę – to jakość nagrywanego dźwięku. Aplikacja stosuje algorytmy usuwające szum tła i nagrywa dźwięk w wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu odsłuchanie spotkania czy wykładu nie będzie bolesnym doświadczeniem.

Alpha Backup Pro

Normalna cena: 28,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 31 grudnia)

Alpha Backup Pro (dawniej Buggy Backup Pro) to rozbudowany menedżer kopii zapasowych aplikacji i innych danych z telefonu. Z jego pomocą można zrobić kopie zapasowe danych z aplikacji zainstalowanych z Google Play łącznie z plikami instalacyjnymi, aplikacji systemowych, ustawień systemu Android oraz swoich SMS-ów i kontaktów. Zapisane dane zostaną zaszyfrowane algorytmem AES z 256-bitowym kluczem. Na zrootowanym urządzeniu można ponadto zarządzać aplikacjami z poziomu Alpha Backup Pro i posprzątać niepotrzebne pliki z pamięci podręcznej systemu.

Największą zaletą tej aplikacji jest wolność wyboru. Kopię zapasową możesz zapisać, gdzie chcesz – w pamięci wewnętrznej, karcie pamięci, zewnętrznym dysku OTG albo chmurze (Google, Dropbox, OneDrive). Kopie zapasowe możesz przesłać na inne urządzenia przez dowolną inną aplikację, Bluetooth, NFC bądź Wi-Fi Direct. Nie zabrakło harmonogramu, który pozwala planować robienie backupów.

Color Defense

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 31 grudnia)

Color Defense to gra typu tower defense, pozbawiona wszelkich wizualnych fajerwerków. Są tu jedynie proste kolory i strategia. Zadaniem gracza jest obrona reaktora przed kolorowymi balonami, przy czym do dyspozycji ma tylko 5 mechanizmów obronnych o różnych właściwościach. O wszystkich opowiada 9-etapowe wprowadzenie.

W Color Defence można grać casualowo, można ją potraktować jako niekończący się idle clicker, a można też zagłębić się w fantastyczną historię, która dzieje się w tle i przejść kampanię.

