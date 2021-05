Google Play: za darmo aplikacje i gry za ponad 120 zł!

Sklep Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do biblioteki Google Play będzie Twoja na zawsze. Tym razem zaoszczędzić można nieco ponad 120 zł. Zebraliśmy gry i aplikacje na telefon, które możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Animal Round

Normalna cena: 5,29 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Animal Round to gra edukacyjna dla dzieci. Celem jest rozpoznawanie zwierząt na obrazkach. W grze jest w sumie 60 zwierząt, podzielonych na kilka kategorii: hodowlane, morskie itp. Każde pytanie o zwierzę jest napisane na dole ekranu i wypowiadane głośno przez syntezator mowy.

Learn to Run (No ads)

Normalna cena: 22,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Learn to Run to aplikacja z programem treningowym dla początkujących biegaczy. Zacząć można na odpowiednim dla siebie poziomie i od tego momentu dalej szlifować kondycję i umiejętności. Można zacząć od prostego treningu interwałowego i zwiększać udział biegu w nim albo od razu przejść do biegania powyżej godziny.

Podstawowa wersja aplikacji jest dostępna za darmo, ale ma reklamy. Opisana tutaj reklam nie ma. Przy tym aplikacja działa całkowicie offline.

How much can I Spend?

Normalna cena: 14,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play



Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków to menadżer wydatków osobistych. Nie służy jednak do monitorowania, na co wydawane są pieniądze, ale do informowania, ile jeszcze zostało przy danych założeniach budżetu. Aplikacja przyda się, jeśli nie starcza do pierwszego, przy oszczędzaniu i sprawdzaniu ogólnej kondycji budżetu. Może też rozwiązać problem, który zauważył Robert Kiyosaki – gdy pensja rośnie, rosną też wydatki.

Aplikacja jest bardzo prosta – należy podać jej kwotę wypłaty, ustalić termin kolejnej i ewentualną kwotę oszczędności. Na tej podstawie aplikacja wyznaczy dzienny limit wydatków. Aplikacja stosuje też kilka uproszczeń, obsługuje tylko jedną walutę i często zaokrągla kwoty, by nie zaciemniać obrazu finansów.

Sudoku Challenge (no ads)

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Sudoku Challenge to klasyczne sudoku, przystosowane do rozwiązywania na ekranie dotykowym w pionie lub w poziomie. Plansze zostały podzielone na 10 poziomów trudności. Wypełniać je można na trzy sposoby: z menu kontekstowego, klawiatury Androida lub z podręcznej klawiatury numerycznej w aplikacji. Gra automatycznie zapisuje postęp, więc można w każdej chwili odłożyć telefon i wrócić do rozwiązywania sudoku później. Są tu tez podpowiedzi, ocena sprawności, a w razie potężnych problemów można po prostu podejrzeć rozwiązanie planszy.

Influence Puzzle

Normalna cena: 3,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

The Influence Puzzle to łamigłówka złożona z 40 poziomów, pokazująca przez prostą mechanikę szkodliwość mediów społecznościowych. Przy okazji zmusza do rozplanowania ruchów tak, by obrócić wszystkie strzałki w górę.

2048 Puzzle Game

Normalna cena: 14,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

2048 Puzzle Game to kolejny klasyk na liście. To nic innego jak kolorowa implementacja gry 2048 na planszy 4 × 4. Celem jest uzbieranie jak najwięcej punktów przez łączenie kafelków o tej samej wartości, by uzyskać kafelek o wartości dwukrotnie większej.

Fetching Alchemist

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Fetching Alchemist to gra logiczna o prostych założeniach – trzeba przemieszczać się między punktami w takiej kolejności, by optymalnie wykonać zlecone zadania. W skrócie chodzi o optymalizację ścieżki poruszania się po zadanej mapie. Gra ma w nazwie alchemika, ale nie wszystkie poziomy zostały utrzymane w fantastycznym klimacie.

Electron Config Pro

Normalna cena: 32,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Electron Config Pro to aplikacja przeznaczona między innymi dla studentów chemii. Służy do szacowania konfiguracji elektronowej atomów wszystkich związków z układu okresowego w różnych stanach utlenienia. Aplikacja ma zaimplementowaną między innymi regułę Aufbau (reguła budowania) i wszystkie, wizualizacje oraz test sprawdzający wiedzę. Jest tu też sekcja przypominająca krótki podręcznik.

Unwanted Grey

Normalna cena: 8,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Unwanted Grey to gra zręcznościowa, w której Twoim zadaniem jest przeprowadzić głównego bohatera przez 35 skomplikowanych poziomów. Po drodze musisz zbierać gwiazdki, dzięki czemu zdobędziesz zasoby, by poprawić swoje możliwości. W grze jest w sumie 10 ulepszeń do zdobycia i 20 wyzwań, za które otrzymasz nagrody. Minimalistyczna grafika pokazuje ciekawy konflikt obiektów czarnych i białych. Główny bohater jest szary i taki właśnie chce pozostać. Musisz dbać o to, by zanadto nie zbliżył się do żadnej z walczących stron. Celem jest wytrwanie jak najdłużej.

Zobacz: Tapety na telefon: 8 aplikacji, które dostarczą najładniejsze tapetki

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 52

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 51 na majówkę

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 50 na Międzynarodowy Dzień Książki

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 49

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.