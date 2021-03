Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 110 zł!

Przygotowaliśmy lekko już wiosenne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

Let the Pharaoh Free

Normalna cena: 4,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 8 marca)

Let the Pharaoh FREE!!! to remake flashowego klasyka, który stworzyli Adam Grofcsik i David Bricca. Gra zawiera 2200 poziomów z łamigłówkami, w których tak trzeba przesuwać sarkofagi, by uwolnić Faraona. Nie ma tu limitu czasu ani żadnych nowomodnych wodotrysków, jedynie zadania na planszach w stylu retro.

150X Game Booster Pro

Normalna cena: 25,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 8 marca)

150X GameBooster Pro to jedna z aplikacji poprawiających wydajność telefonu w grach. Z jej pomocą można ograniczyć działanie innych procesor na telefonie, by gry mogły wykorzystać jak najwięcej zasobów. Aplikacja ma prosty interfejs, sporo zadań jest w stanie zrobić automatycznie, a przy tym podaje pełne informacje o urządzeniu. W czasie rzeczywistym można monitorować zużycie RAM-u oraz FPS. Można też wyświetlać dodatkowy celownik, który pomoże w grach FPS.

Best U

Normalna cena: 4,09 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 8 marca)

Best U to nieco psychodeliczna, ale szalenie pozytywna aplikacja dla osób, które chcą poprawić sobie humor, popatrzeć na pastelowe kolory i zapisać pozytywne myśli. Aplikacja ma zestaw komplementów, które będzie wyświetlać co jakiś czas, ponadto możesz zapisywać tu swoje plany, marzenia, złote myśli itp. Jest też sekcja poświęcona relaksowi z relaksującą muzyką.

UnderVids – Video Editor Tools

Normalna cena: 42,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 3 marca według opisu aplikacji, Google play podaje 8 marca)

UnderVids to aplikacja do edycji filmów, w której możesz zmontować, idealny klip na media społecznościowe. Można w niej przyciąć film, zmienić kadr, odwrócić kierunek odtwarzania, obrócić kadr, podłożyć muzykę, połączyć kilka klipów w jeden lub podzielić film na mniejsze klipy, zwolnić tempo i zapisać klatki filmu jako zdjęcia. Oczywiście gotowy film można od razu udostępnić. Aplikacja nie zostawia znaku wodnego.

Star Link 2

Normalna cena: 3,29 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 5 marca)

Star Link 2 to bardzo prosta gra, w której trzeba połączyć gwiazdy, by utworzyć konstelacje. Trzeba jednak wybrać na to odpowiedni moment.

Memorize: Learn Thai words with flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 8 marca)

Memorize produkuje aplikacje, pomagające nauczyć się słówek w językach obcych i cylkicznie przecenia którąś z nich. W marcu 2021 r. za darmo można zgarnąć aplikację zawierającą słówka w języku tajskim. W słowniczku jest ponad 4 tysiące słówek, potrzebnych na różnych poziomach nauki i w różnych sytuacjach. Słówka są zapisane alfabetem tajskim, łacińskim (romanizacja), są także nagrania do odsłuchania. Nauka odbywa się na bazie fiszek, dobieranych przez SI, zależnie od proporcji prawidłowych i błędnych odpowiedzi.

Hello Human

Normalna cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 4 marca)

Cześć, człowieku. Lubisz łamigłówki? Chcesz zostać przyjacielem sztucznej inteligencji o trudnych do odgadnięcia intencjach? Ta gra przywraca do życia motyw kontrastujących emocji, a także zapewnia zabawę z interesującymi łamigłówkami. Jej oprawa wizualna również jest wyjątkowa.

