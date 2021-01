Google play: za darmo aplikacje i gry o wartości prawie 200 zł!

Przygotowaliśmy kolejne zimowe zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

OnSite Checklist - Quality & Safety Inspector

Normalna cena: 26,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 25 stycznia)

OnSite Checklist Tool to aplikacja pomagająca przeprowadzić audyt, która nie wymaga zakładania konta i wszystkie dane przechowuje na telefonie. Można w niej stworzyć listę rzeczy do sprawdzenia i procedur do wykonania, dopasowując ją do praktycznie każdej branży. Co ważne, można tu tworzyć również szablony do wielokrotnego wykorzystania. Można też przypisywać to zadań osoby odpowiedzialne, dodawać zdjęcia i mapy, notować wyniki testów oraz dodawać do nich komentarze wyjaśniające. Całość można wygenerować jako raport i zapisać jako PDF.

MultiPro: GoPro ProTune Bluetooth Remote

Normalna cena: 6,09 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 1 lutego)

MultiPro zamienia telefon w pilot Bluetooth dla kamer GoPro. Aplikacja jest w stanie kontrolować kilka kamer GoPro w tym samym czasie. Można w niej zmienić ustawienia nagrywania, w tym rozdzielczość, balans bieli, fps, maksymalną czułość ISO, stabilizację obrazu i tym podobne. Ustawienia można zapisać jako presety do ponownego wykorzystania. Można tez wysyłać te same ustawienia do kilku podłączonych kamer. Ponieważ aplikacja korzysta z łączności Bluetooth, a nie Wi-Fi, nie ma tu podglądu obrazu z kamery na żywo.

One Line Deluxe VIP - one touch drawing puzzle

Normalna cena: 8,19 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 1 lutego)

One Line Deluxe to gra logiczna, w której Twoim zadaniem jest połączyć wszystkie punkty według schematu jednym pociągnięciem palca. Wbrew pozorom nie jest to zadanie proste. Pierwsza linia i kierunek rysowania po niej są oznaczona strzałką, ale dalej musisz radzić sobie sam. Na wczesnych poziomach gra jest dziecinnie prosta, ale szybko zaczyna stanowić wyzwanie. W sumie jest tu 300 łamigłówek ułożonych na 6 poziomach.

W płatnej wersji gry nie ma reklam.

Color Wheel

Normalna cena: 9,19 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 25 stycznia)

Color Wheel to przenośne koło barw. W jednej aplikacji znalazły się trzy typy kół – klasyczne, abstrakcyjne i cyfrowe. Ponadto znajduje się tu pokaźna kolekcja profesjonalnych palet barw, które można przeglądać według pory roku czy nastroju, jaki przywodzą na myśl. Jest też próbnik koloru, wykorzystujący aparat telefonu. Można również pobrać kolor z załadowanego obrazu. W razie potrzeby można sprawdzić kod RGP koloru, są też nazwy barw używane przez HTML.

Simpan - Note various needs

Normalna cena: 10 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 30 stycznia)

Sipman to notes, który można zabezpieczyć odciskiem palca. Nie wymaga logowania i wszystkie dane przechowuje offline, więc o kopie zapasowe trzeba zadbać samodzielnie. Kopie danych są oczywiście szyfrowane. Notes ma sekcje przeznaczone do zapisywania różnych specyficznych informacji – jest szablon do zapisania dat i wydarzeń, linków, zadań, a także klasycznych notatek tekstowych. Można nawet wykorzystać Simpan jako menedżera haseł. Aplikacja ma elegancki interfejs oraz jasną i ciemną skórkę.

Forecaster - visual, accurate weather for the week

Normalna cena: 9,59 zł. Pobierz z Google Play za darmo (brak daty końca promocji)

Forecaster to bardzo czytelna pogodynka, wyposażona w jasny i ciemny motyw kolorystyczny. Prognozy są prezentowane na najbliższe 7 dni, wiele z nich także w postaci wizualnej. Można przyjrzeć się zmianom temperatury na wykresach oraz sprawdzić kierunek wiatru. Dane dostarcza Norwegian Meteorological Institute.

Phone Booster Pro – Force Stop, Speed Booster

Normalna cena: 43,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 29 stycznia)

Phone Booster Pro to aplikacja pomagająca zoptymalizować działanie Androida, przez co będzie sprawiał wrażenie szybszego i będzie bardziej energooszczędny. Jest tu także tryb ograniczający nagrzewanie się telefonu przez ograniczenie obciążenia i skrót pozwalający szybko zamknąć wszyskie aplikacjie.

Calculator Locker - Photo, Video, Audio Hider Pro

Normalna cena: 43,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 29 stycznia)

Calculator Locker to aplikacja, która spełni wszystkie zadania postawione przed kalkulatorem, ale jej głównym zastosowaniem jest ukrywanie multimediów zapisanych w pamięci telefonu. Kalkulator ma wbudowaną skrytkę na pliki, które chcemy zabezpieczyć. By dostać się do ukrytej zawartości trzeba najpierw podać sekretne hasło. Dopiero wtedy pokażą się elementy interfejsu, zdradzające prawdziwe zastosowanie Calculator Locker.

CASH INOUT

Normalna cena: 8,89 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 29 stycznia)

CASH INOUT to rozbudowany menedżer finansów osobistych, w którym można łatwo zaplanować domowy budżet. Jest tu między innymi możliwość grupowania rachunków do opłacenia według czasu, możliwość kategoryzowania wydatków oraz przychodów. Wydatki można przeanalizować na wizualizacji, gdzie są podzielone na kategorie. Ponadto można eksportować raport do Excela lub jako PDF z zastosowaniem zaawansowanych filtrów.

Memorize: Learn Italian Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 28 stycznia)

Memorize to seria aplikacji do nauki słówek, wykorzystująca klasyczne fiszki. Tym razem za darmo można zgarnąć wersję pomagającą uczyć się języka włoskiego. Dzięki Memorize możesz opanować ponad 5 tysięcy przydatnych słów i zwrotów, o ile znasz je już po angielsku. Słownictwo zawarte w aplikacji pomoże przygotować się do testu znajomości języka CILS, choć oczywiście nauka może zacząć się od kompletnych podstaw.

Kolejne słówka są dobierane przez sztuczną inteligencję na podstawie aktualnego stanu wiedzy i potrzeby utrwalenia oraz zwyczajów użytkownika. Aplikacja wyświetla też statystyki i informuje o prawdopodobieństwie wystąpienia słówek. Można z niej skorzystać również, by sprawdzić znaczenie słówek dzięki dostępnej wyszukiwarce.

