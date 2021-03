Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 190 zł

Z okazji zbliżającej się wiosny przygotowaliśmy dla naszych Czytelników kolejne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać i zainstalować ze sklepu Google Play zupełnie za darmo. Gdy z tego skorzystacie, aplikacje będą już Wasze na zawsze. Przy każdej aplikacji podaliśmy, kiedy kończy się promocja na nią.

Bright Miner - Cloud Mining System

Normalna cena: 80,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 12 marca)

Jeśli interesuje Was kopanie kryptowalut, być może zainteresuje Was to narzędzie. Bright Miner - Cloud Mining System to aplikacja, która umożliwia zdalne zarządzanie kopaniem kryptowalut w chmurze, a skoro jest przez chwilę darmowa, można zobaczyć co potrafi.

Football Challenger 2

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 14 marca)

Gdy już wykopiemy trochę kryptowalut, można odpocząć przy jakiejś grze. Na przykład miłośników piłki kopanej może zainteresować Football Challenger 2. Wcielamy się w niej w menedżera, który ma poprowadzić drużynę piłkarską do zwycięstwa.

Star Launcher Prime - Customize, Fresh, Clean

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 11 marca)

Jeśli znudził Wam się używany na smartfonie z Androidem ekran główny, możecie go zmienić za pomocą dostępnych w sklepie Google Play launcherów. Jednym z nich jest Star Launcher Prime, który nie tylko odświeża wygląd telefonu, ale również zapewnia dodatkowe funkcje.

Learn To Run (No ADS)

Normalna cena: 22,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 12 marca)

Czy jednym z Waszych noworocznych postanowień było zrzucenie zbędnych kilogramów lub chcecie poprawić swoją kondycję? Można w tym celu zacząć biegać, a pomóc może aplikacje Learn To Run. Korzystając z niej będziemy się uczyć biegać na coraz dłuższych dystansach, czemu służą tu trzy programy: łatwy, podstawowy i zaawansowany.

Hairy Letters

Normalna cena: 14,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 14 marca)

Hairy Letters to aplikacja edukacyjna, która pomaga dzieciom rozpoznawać litery i dźwięki. A przy okazji może to być wstęp do nauki języka angielskiego. Dzieciństwo to najlepsza pora do tego.

FX Camera Pro: 4K HDR DSLR Camera Ultra Blur Effect

Normalna cena: 19,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 12 marca)

Jeśli brakuje Wam funkcjonalności w domyślnej aplikacji fotograficznej Waszego smartfonu, być może spodoba Wam się to narzędzie. Jak podaje deweloper, FX Camera Pro to kreatywny „świat” artystów cyfrowych na każdym poziomie umiejętności. Otrzymujesz więcej wysokiej jakości filtrów fotograficznych i efektów fotograficznych niż w jakimkolwiek podobnym oprogramowaniu fotograficznym. A skoro jest za darmo, to można wypróbować.

A na koniec dwie wciągające łamigłówki, w których naszym celem jest połączenie wszystkich bloków lub punktów bez odrywania palca od ekranu. Z czasem zadania stają się coraz bardziej skomplikowane.

Fill Deluxe VIP

Normalna cena: 8,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 15 marca)

A na koniec dwie wciągające łamigłówki

One Line Deluxe VIP - one touch drawing puzzle

Normalna cena: 8,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Źródło tekstu: wł.