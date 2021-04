Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 150 zł!

Ponownie zaczynamy tydzień zestawieniem płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

Minesweeper Pro

Normalna cena: 6,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Minesweeper Pro to mobilna wersja ponadczasowego klasyka – sapera. W aplikacji można grać bez reklam, na wybranym poziomie trudności i z wybranym motywem graficznym. Jeden z nich bardzo przypomina Sapera ze wczesnych wersji Windowsa. Gra na pewno budzi sentyment. Jeśli czegoś brakuje, jest to możliwość zmiany rozmiaru planszy.

Electron Config Pro

Normalna cena: 32,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play



Electron Config Pro to aplikacja przeznaczona między innymi dla studentów chemii. Służy do szacowania konfiguracji elektronowej atomów wszystkich związków z układu okresowego w różnych stanach utlenienia. Aplikacja ma zaimplementowaną między innymi regułę Aufbau (reguła budowania) i wszystkie, wizualizacje oraz test sprawdzający wiedzę. Jest tu też sekcja przypominająca krótki podręcznik.

HD Voice Recorder Pro

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

HD Voice Recorder Pro to intuicyjny dyktafon. Aplikacja pozwala zapisywać nagrania jako MP3 lub OGG. Warto zwrócić uwagę na wybór jakości nagrań. Nagrywanie można wstrzymać na wybrany czas, ponadto można przycinać zapisane wcześniej nagrania.

Hidden Numbers PRO

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Hidden Numbers Pro to gra matematyczna, przypominająca wykreślankę. Tu jednak nie chodzi o znajdowanie słów, ale o znajdowanie ciągów liczb, które sumują się do zadanej przez grę liczby. To oryginalny sposób na ćwiczenie liczenia w pamięci. Gra w wersji PRO nie ma reklam i można grać w różnych trybach, w tym na czas, z dodawaniem i mnożeniem oraz z podpowiedziami.

BattleTime: Ultimate

Normalna cena: 8,59 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Battle Time: Ultimate to gra strategiczna, w której musisz zbudować armię i doprowadzić swój klan do zwycięstwa. Gra jest bardzo ładna, zarządzanie armią proste i czytelne. Sporą wartość stanowią tu interesujące mapy, z których każda wymaga nieco innej taktyki.

Jump'N'Shoot Attack

Normalna cena: 9,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play



Jump'N'Shoot Attack to platformówka zręcznościowa w stylu retro. Louise Lightfoot, mistrzyni skoków i strzałów, musi uratować prezydenta Ziemi 4 przed złymi kosmitami. 16 poziomów umieszczonych w czterech światach zapewnia dynamiczną, emocjonującą rozgrywkę, a przy tym nie ma tu beznadziejnych wirtualnych kontrolek. Warto zwrócić uwagę też na klimatyczną, 8-bitową ścieżkę dźwiękową. Nie ma tu reklam ani mikropłatności.

Atonement - Dungeon of the Seven Deadly Sins

Normalna cena: 9,69 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Atonement - Dungeon of the Seven Deadly Sins to gra łącząca bitewną karciankę z ciekawą historią. Spokojnie, gra jest dostępna nie tylko w wersji koreańskiej. Główny bohater jest uwięziony przez 7 łańcuchów, z których każdy jest symbolem grzechu. Jakie życie prowadził? Tego dowiesz się w czasie grania, a konkretnie pokonując bestie symbolizujące 7 grzechów śmiertelnych. Walka odbywa się z użyciem kart bitewnych. By pokonać przeciwników, musisz zbudować silną talię i opracować strategię. Płatna wersja gry zawiera dodatkowe korzyści: 2000 kamieni szlachetnych.

Adding Fractions Math Game

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Adding Fractions Math Game to gra matematyczna, ucząca dodawania ułamków zwykłych. Aplikacja ma wbudowane rozpoznawanie pisma odręcznego, więc jej obsługa jest bardzo łatwa. W grze znajdują się zadania na ułamkach o tej samej podstawie, o różnych podstawach i o podstawach 10 i 100. Język angielski zasadniczo nie jest potrzebny do jej obsługi.

Operations with integers - 6th grade math skills

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Operations with integers to aplikacja tego samego autora, która ma nauczyć operacji na liczbach całkowitych. Można wybrać odejmowanie, dodawanie i mnożenie, a także działania na więcej niż jednej liczbie.

Fourth grade Math - Multiplication

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Myślę, że nie będzie zaskoczeniem fakt, że to kolejna aplikacja z serii. Tym razem pozwala ćwiczyć mnożenie. Do wyboru są różne poziomy trudności: do 10 × 10, 12 × 12, liczby dwucyfrowe, czterocyfrowa mnożona przez jednocyfrową i tak dalej.

Third grade Math skills - Fractions

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

W tej grze w identyczny sposób można ćwiczyć działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, a także konwertowanie jednych na drugie.

Fourth grade Math skills - Division

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

W tej aplikacji można ćwiczyć dzielenie, także na różnych poziomach. W grze są poziomu wymagające dzielenie liczby dwucyfrowej, trzycyfrowej, i czterocyfrowej przez jednocyfrowe i dwucyfrowe.

Math Shot Add and Subtract within 100

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Listę aplikacji do nauki matematyki, które możesz mieć za darmo, zamyka gra pomagająca ćwiczyć dodawanie i odejmowanie poniżej 100.

