Google Play: za darmo aplikacje o wartości 915 zł

Przygotowaliśmy dla Was przedświąteczne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać i zainstalować ze sklepu Google Play zupełnie za darmo. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

Kolorowanki+

Normalna cena: 30,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 23 grudnia)

Kolorowanki+ to dobra zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. W aplikacji znajdziemy wiele skomplikowanych kolorowanek, które będą wymagać od nas uwagi, cierpliwości i dokładności, ale efekt końcowy może nam to wszystko wynagrodzić. Zamiast więc malować kredkami po papierze, można to robić na ekranie smartfonu.

Live Weather pro - Get Real Live Data

Normalna cena: 18,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 27 grudnia)

Gdy już pokolorujemy świat, warto zerknąć, jaka będzie pogoda na święta. Pogodynek w Google Play znajdziemy mnóstwo, zarówno darmowych, jak i płatnych. Jedna z tych ostatnich potaniała chwilowo do 0 zł. Live Weather pro zawiera na bieżąco aktualizowane informacje, takie miedzy innymi, jak temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, opady i o wiele więcej.

Dental Designer Pro

Normalna cena: 299,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 27 grudnia)

Nasza kolejna propozycja to aplikacja Dental Designer Pro, która może pomóc w pracy dentystów pracujących nad poprawą uśmiechu swoich pacjentów. W promocji jest również nieco uboższa wersja, Dental Designer Art, która normalnie kosztuje 194,99 zł (za darmo również do 27 grudnia). Może się komuś również przyda aplikacja Dental Cashflow, czyli narzędzie offline do zarządzania finansami gabinetu stomatologicznego. Normalna cena Dental Cashflow to 299,99 zł (za darmo do 27 grudnia).

Memorize: Learn Japanese Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 25 grudnia)

A gdy już nasz uśmiech będzie piękny, natomiast pandemia Covid-19 się skończy, może warto gdzieś pojechać, na przykład do Japonii. Tam przyda się znajomość słów w języku japońskim, w czym może nam pomóc aplikacja Memorize.

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 34

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 33

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu - część 32

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu - część 31

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu - część 30

Message Quest - fantastyczne przygody Feste

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 24 grudnia)

Idą święta, więc nie można się zbytnio męczyć nauką. Na chwilę można się oderwać od wszystkiego i pograć na przykład w grę Message Quest. Oto historia leniwego posłańca o imieniu Feste. Pewnie słyszałeś o posłańcach – pojawiają się na początku każdej opowieści, szukając bohatera, któremu przekażą „zew ku przygodzie”. A dokładnie wtedy, zanim zaczną się ciekawe rzeczy. To jest właśnie zadanie Feste: znaleźć bohatera, przekazać mu misję i to wszystko. Żadnego bohaterstwa czy też ratowania świata. Nasz bohater chciałby tylko spać i objadać się słodyczami. Twoim zadaniem będzie wcielić się w rolę jego podświadomości i poprowadzić go przez znoje i dziwne spotkania na Drodze pomiędzy światami.

Conversations (Jabber / XMPP)

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 26 grudnia)

Conversations to klient Jabber/XMPT dla systemu Android. Jest on przyjemny dla oczu, łatwy w użyciu, a także, jak zapewnia deweloper, niezawodny i przyjazny dla baterii. Komunikator ma wbudowaną obsługę obrazów, czatów grupowych i szyfrowania e2e.

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 28 grudnia)

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG to utrzymana w stylu retro gra, która potrafi dać mnóstwo radości. Tytuł zbiera wysokie noty za między innymi za dużą liczbę bohaterów i przeciwników, a także dobrze wykonany gameplay.

Dawno temu, żyła sobie arcymagiczka z magiczną mocą. Ochraniała królestwo wraz ze swoimi 12 apostołami. Pewnego dnia, po śmierci króla, zniknęli bez śladu, co rozpoczęło niekończącą się wojnę przeciwko potworom. Legenda głosi, że tylko bohater z artefaktami arcymagiczki i apostołami może zakończyć tę wojnę. Ludzie czekali na wybrańca z nadzieją, że legenda jest prawdziwa. Przez długi czas…

Sudoku Ultimate (No Ads)

Normalna cena: 9,59 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 26 grudnia)

Zestawienie kończymy również grą. Sudeku Ultimate to kolejny przykład tej popularnej łamigłówki, w której naszym zadaniem jest takie ułożenie cyfr w tabeli, aby w oznaczonym grubą linia polu, a także w wierszach i kolumnach, żadna z nich się nie powtórzyła. W tej aplikacji znajdziemy łącznie około 4000 plansz do rozwiązania.

Zobacz: 3 świetne gry i jedna karcianka z Google Play, w które warto zagrać na Androidzie – część 8

Zobacz: 3 świetne gry i jedna planszówka z Google Play, w które warto zagrać na Androidzie – część 7

Zobacz: 3 świetne gry i jedna planszówka z Google Play, w które warto zagrać na Androidzie – część 6

Zobacz: 3 świetne gry i jedna planszówka z Google Play, w które warto zagrać na Androidzie – część 5

Zobacz: 3 dobre gry i jedna planszówka z Google Play, w które warto zagrać na Androidzie – część 4

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: wł.