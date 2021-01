Google Play: za darmo aplikacje o wartości 200 zł!

Przygotowaliśmy pierwsze w 2021 roku zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

Todo Aufgaben Reminder Pro + Widget

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 8 stycznia)

Todo Reminder Pro + Widget to aplikacja i widżet z listą zadań do wykonania, przypomnieniami i wydarzeniami cyklicznymi. W ten sposób aplikacja łączy część funkcji notesu i kalendarza z klasyczną listą. Interfejs aplikacji jest nowoczesny i wykorzystuje możliwości interaktywnych powiadomień w systemie Android.

Aplikacja jest dostępna także po polsku. Do zadań można przypisać termin, zdjęcie, notatkę odręczną, ustawić powtarzanie i przypomnienia.

How much can I spend? Expense Tracker Premium

Normalna cena: 13,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 7 stycznia)



How much can I spend? Expense Tracker to menadżer wydatków osobistych. Nie służy jednak do monitorowania na co wydawane są pieniądze, ale do informowania, ile jeszcze zostało przy danych założeniach budżetu. Aplikacja przyda się, jeśli nie starcza do pierwszego, przy oszczędzaniu i sprawdzaniu ogólnej kondycji budżetu. Może też rozwiązać problem, który zauważył Robert Kiyosaki – gdy pensja rośnie, rosną też wydatki.

Aplikacja jest bardzo prosta – należy podać jej kwotę wypłaty, ustalić termin kolejnej i ewentualną kwotę oszczędności. Na tej podstawie aplikacja wyznaczy dzienny limit wydatków. Aplikacja stosuje też kilka uproszczeń, obsługuje tylko jedną walutę i często zaokrągla kwoty, by nie zaciemniać obrazu finansów.

Colonies PRO

Normalna cena: 9,19 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 10 stycznia)

Colonies PRO to gra wymagająca spostrzegawczości i szybkiego logicznego myślenia. Celem gracza jest oznaczanie jak najdłuższych łańcuchów, złożonych z identycznych kształtów lub figur o identycznych kolorach. Im dłuższy łańcuch zbierzesz i im więcej figur zamkniesz wewnątrz, tym lepszy będzie twój wynik. Gra ma limit czasowy.

Screen Draw Screenshot Pro

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 8 stycznia)

Screen Draw Screenshot Pro to pozbawiona reklam i wszelkich ograniczeń aplikacja do pisania i rysowania po zrzutach i nagraniach ekranu. W tej aplikacji szybko przygotujesz instrukcje, pomożesz sobie przy tworzeniu prezentacji i nagrywaniu tutoriali. Jej ogromną zaletą jest możliwość nagrywania filmów ze wskazówkami, strzałkami, napisami i tak dalej.

Paletę z narzędziami możesz umieścić w dowolnym miejscu na ekranie lub ukryć. Łatwy dostęp do niej uzyskasz z powiadomień systemowych.

Spelling Book PRO

Normalna cena: 8,39 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 9 stycznia)

Spelling Book Pro może pomóc w nauce języka angielskiego w każdym wieku. Gra zawiera mnóstwo nieprawidłowo napisanych słów, a zadaniem gracza jest je znaleźć. W ten sposób można ćwiczyć własne umiejętności pisania i poznawać nowe słowa. W grze można podjąć wyzwanie punktowe lub po prostu ćwiczyć bez presji.

Paint By Numbers Creator Pro

Normalna cena: 22,99 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 5 stycznia)

Paint By Numbers Creator Pro to klasyczna kolorowanka, gdzie kolory są oznaczone liczbami. Tu jednak nie ma gotowego zestawu obrazków – można je zrobić samemu, używając własnych zdjęć. Kolorowanki można wypełnić na telefonie lub wydrukować do bardziej tradycyjnego kolorowania. Aplikacja nadaje się zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

W przeciwieństwie do darmowej wersji aplikacji, tu nie ma ograniczenia do 32 kolorów.

Astronomy Events with Push

Normalna cena: 9,99 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 5 stycznia)

Astronomy Events with Push to aplikacja z kalendarzem wydarzeń i zjawisk astronomicznych, które warto obserwować. O wydarzeniach aplikacja informuje powiadomieniami Push z krótkim opisem. Można też włączyć powiadomienia z ciekawymi wiadomościami astronomicznymi ze świata.

Aplikacja będzie informować o takich zjawiskach, jak fazy Księżyca, zaćmienia, roje meteorytów, widoczność komet, przejście Księżyca obok planety lub jasnej gwiazdy, koniunkcja i opozycja planet, aphelium i peryhelium obiektów, przesilenia, równonoce i tym podobne.

Masters Gallery by Reiner Knizia

Normalna cena: 9,99 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 5 stycznia)



Masters Gallery to cyfrowa wersja karcianki. Jej autorem jest Reiner Knizia, ceniony niemiecki projektant gier planszowych. W grze trzeba wcielić się w kolekcjonera sztuki i promować dzieła i artystów. Celem jest zgromadzenie jak najcenniejszych dzieł i pokonanie przeciwników bogactwem. W tym celu trzeba rozważnie zagrywać karty dzieł, by w odpowiednim momencie podnieść ich wartość. Do gry wprowadzi interaktywny tutorial. Na razie można zagrać z komputerem na różnych poziomach trudności, z czasem zostanie dodana możliwość grania z innymi online.

Multi-Screen Voice Calculator Pro

Normalna cena: 29,99 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 7 stycznia)

Multi-Screen Voice Calculator Pro firmy ANSOFT to nietypowy kalkulator, który można obsługiwać zarówno z użyciem klawiszy, jak i głosem. Liczby i operatory można wprowadzać głosowo w kilkunastu językach, także po polsku. Ponadto kalkulator pozwala wykonywać wiele obliczeń jednocześnie. Wystarczy wykonywać operacje na osobnych ekranach, między którymi można przemieszczać się, przesuwając palcem po górnej części ekranu. Ponadto kalkulator pozwala szybko kopiować wyniki i ma przycisk do wklejania zawartości schowka.

ShapeOminoes

Normalna cena: 6,49 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 7 stycznia)

ShapeOmnioes to gra dla miłośników układanek typu Tangram, Pentomino i innych abstrakcyjnych układanek. Nie ma tu limitów czasowych, punktów ani reklam. Jest tylko relaksująca muzyka i łagodne palety barw. Gra zawiera niemal 400 plansz o rosnącym poziomie trudności. W grze chodzi o to, by wykorzystując dostępne klocki wypełnić cały kształt. Jedno dotknięcie klocka go obróci, dwa szybkie zrobią lustrzane odbicie.

VOP HOT Pro Premium VPN -100% secure Safe Browsing

Normalna cena: 53,99 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 9 stycznia)

VOP HOT Pro Premium VPN to aplikacja, która stanowi proxy dla darmowych i płatnych serwerów VPN. Bez dodatkowych opłat można korzystać z 13 połączeń, więcej serwerów dostępnych jest w ramach abonamentu. Aplikacja nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji ani zakładania konta. VPN działa na dowolnym połączeniu internetowym i pozwala zabezpieczyć ruch, obejść firewall i inne sposoby cenzurowania internetu, a przy tym operator nie zachowuje żadnych logów.

