Google: kilka kliknięć w Sklepie Play i masz spokój

Najnowsza, dostępna wkrótce aktualizacja Sklepu Play przyniesie duże ułatwienie dla użytkowników – uproszczone usuwanie kont w aplikacjach. Wystarczy tylko kilka kliknięć.

Wymuszanie zakładania osobnych kont w co drugiej aplikacji stało się już prawdziwą plagą, co dotyczy zwłaszcza gier. Po zainstalowaniu apki czy gry trzeba albo zalogować się do istniejącego konta, albo utworzyć nowe, co z czasem prowadzi do tego, że nasze dane trafiają do nieraz mocno podejrzanych miejsc, a lista loginów i haseł zdaje się nie mieć końca.

Najnowsza, lutowa aktualizacja Sklepu Play, oznaczona numerem 39.7, przyniesie istotną zmianę. Będzie można bezpośrednio z poziomu Sklepu zażądać usunięcia takiego konta i naszych danych. Dzięki temu w razie odinstalowania niechcianej apki lub gry nie trzeba będzie szukać odpowiednich ustawień w menu aplikacji czy na stronie dewelopera. Wszystko zostanie od razu podane na tacy.

Żeby przeprowadzić taką operację, trzeba będzie tylko wejść na stronę aplikacji w Sklepie Play i wybrać zakładkę „Bezpieczeństwo danych”. Jak wynika z zapowiedzi Google, znajdą się tam dwa skróty: jeden z żądaniem usunięcia konta oraz drugi – wyczyszczenia danych konta. Brzmi nieźle, ale jednak jest haczyk – odnośniki przekierowują do strony dewelopera, gdzie dopiero będzie można skasować swoje dane. To jednak i tak lepsze rozwiązanie niż szukanie tych opcji samodzielnie w każdej aplikacji z osobna.

Ostateczny kształt tego rozwiązania poznamy jednak dopiero wtedy, gdy użytkownicy Androida otrzymają aktualizację do Sklepu Play w wersji 39.7 – obecnie wciąż dostępna jest 39.6.x. Google na stronie pomocy zamieścił tylko przykład, jak to może wyglądać, ale implementacja nowych zasad ma zależeć już od dewelopera.

Nowe zasady Google zapowiadał już w zeszłym roku, zobowiązując deweloperów do dodania w swoich kartach aplikacji szybkich ścieżek usuwania konta i czyszczenia danych. Twórcy, którzy się do tego nie zastosują, mogą zostać zablokowani.

Zobacz: Google wytacza nowe działa. Od kwietnia nie poznasz Gmaila

Zobacz: Google doda nową funkcję do Wiadomości. Będzie jak na Instagramie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google

Źródło tekstu: Android Authority, opracowanie własne