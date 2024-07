Google też popełnia błędy. Już nie trzeba będzie usuwać aplikacji

Google Play Protect to ważny mechanizm ochrony urządzeń z Androidem przed niebezpiecznymi aplikacjami. Wykryte szkodliwe apki można od razu odinstalować. A co, jeśli Google się myli? Będzie na to sposób.

Google Play Protect to wbudowany w Sklep Play i system Android mechanizm ochrony przed niebezpiecznymi aplikacjami – a tych, jak wiadomo, na Androida powstają setki. Nie zawsze zainstalowana aplikacja od razu daje się rozpoznać jako zagrożenie, bo szkodliwe komponenty pojawiają po automatycznej aktualizacji. Play Protect regularnie skanuje system w poszukiwaniu takich niebezpieczeństw i gdy je znajdzie, daje użytkowników możliwość usunięcia ich.

Assemble Debug odkrył w niedostępnie jeszcze publicznie wersji 41.9.17 Sklepu Play zapowiedź nowej opcji – przycisku „Skanuj ponownie” (Rescan), widocznego po wykryciu zagrożenia. Pozwoli to użytkownikowi na wymuszenie ponownego skanowania, gdy Play Protect znajdzie szkodliwą aplikację. Nie trzeba będzie jej od razu usuwać – a obecnie to jedyna możliwość poza zignorowaniem komunikatu.

Co to da? Mechanizm skanowania aplikacji nie zawsze jest w pełni precyzyjny, zdarza się więc, że jako szkodliwe oznaczane są apki zaufanych deweloperów. Szczególnie dotyczy to aplikacji pobranych z zewnętrznych źródeł, spoza sklepu Play– czy to z plików APK, czy też z alternatywnych sklepów, w tym także własnych sklepów producentów smartfonów. Obecnie postraszony komunikatem użytkownik zazwyczaj od razu odinstalowuje taką aplikację, a później ma obawy przed ponowną instalacją. Teraz będzie mógł zmusić Play Protect do ponownego sprawdzenia zagrożenia i zbadania aplikacji.

Pozostaje tylko pytanie – czy ponowne skanowanie zmieni ocenę szkodliwości aplikacji przez Play Protect? Na logikę biorąc – najwyraźniej jest to możliwe, skoro Google dodaje nowy przycisk. O jego praktycznym działaniu powinniśmy się przekonać po aktualizacji do jednej z nadchodzących wersji Sklepu Play.

Zobacz: Zdjęcia Google wszystko przypomną. Wystarczy zapytać

Zobacz: Google Files z nowymi funkcjami. Większy porządek w plikach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Assemble Debug, Android Authority

Źródło tekstu: Assemble Debug, Android Authority