Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 100 zł

Przygotowaliśmy kolejne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

Money Manager (Elephant Bookkeeping)

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 29 listopada)

Elephant Bookkeeping to osobisty organizer finansowy. Można w nim zapisywać wydatki i przychody, przypisywać je do różnych kategorii i na tej podstawie uzyskać statystyki finansowe. Można w niej prowadzić kilka kont. Elephant Bookkeeping świetnie sprawdza się przy prowadzeniu domowego budżetu. Dodatkowo można w niej zmieniać schemat kolorystyczny i włączyć ciemną skórkę.

Elephant Bookkeeping pozwala zapisywać i odtwarzać kopie zapasowe danych z pamięci telefonu.

Dog Training with Clicker (Puppy Perfect)

Normalna cena: 19,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 27 listopada)

Puppy Perfect to przydatna aplikacja dla świeżo upieczonych właścicieli piesków. Znajdują się w niej zaawansowane porady dla posiadaczy szczeniaczków, dotyczące wychowania, socjalizacji i treningu. Można tu przygotować profile dla jednego lub wielu psów i śledzić postępy oraz robić notatki. Jest tu też kalendarz i mnóstwo wskazówek dotyczących zarówno wychowania psa, jak i przydatnego wyposażenia.



The Sequence [2]

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 24 listopada)

The Sequence [2] to druga część innowacyjnej gry logicznej, w której musisz stworzyć odpowiednie sekwencje ruchów, by rozwiązać ponad 100 poziomów. Gra wymaga nieszablonowego myślenia, bo na planszach może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź. Gra zapisuje postęp w chmurze i zawiera ranking graczy online.

Peppa Pig: Sports Day

Normalna cena: 13,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 29 listopada)

Peppa Pig: Dzień Sportu to gra dla najmłodszych, osadzona w świecie znanym z serialu animowanego o przygodach Świnki Peppy. W tej aplikacji znajduje się kilka mini-gier, w których Peppa i jej przyjaciele rywalizują w zawodach sportowych. Jest tu wyścig rowerowy, bieg po torze z przeszkodami, przeciąganie liny, skok w dal, a na koniec można zrobić lody z Panią Gazelą. Ponadto dzieci mogą projektować własne medale i zbierać nagrody.

Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 1 grudnia)

Kosmos to aplikacja do śledzenia czasu spędzonego na różnych zadaniach i lista zadań w jednym. Od konkurencji różni ją jednak element grywalizacji – zakończone zadania możesz zestrzelić kosmicznym myśliwcem, który zdobywa kolejne poziomy, w miarę jak załatwiasz coraz więcej spraw. Możliwość zestrzelenia zadania z listy jest dziwnie satysfakcjonująca.

Interfejs aplikacji Kosmos jest bardzo przyjazny i ma sporo możliwości. Na liście zadań można dodawać także priorytety i własne etykiety. Ponadto aplikacja tworzy podsumowania z wybranego zakresu czasowego.

Atonement – Dungeon of Seven Deadly Sins

Normalna cena: 9,69 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 28 listopada)

Atonement - Dungeon of the Seven Deadly Sins to gra łącząca bitewną karciankę z ciekawą historią. Spokojnie, gra jest dostępna nie tylko w wersji koreańskiej. Główny bohater jest uwięziony przez 7 łańcuchów, z których każdy jest symbolem grzechu. Jakie życie prowadził? Tego dowiesz się w czasie grania, a konkretnie pokonując bestie symbolizujące 7 grzechów śmiertelnych. Walka odbywa się z użyciem kart bitewnych. By pokonać przeciwników, musisz zbudować silną talię i opracować strategię.

Płatna wersja gry zawiera dodatkowe korzyści: 2000 kamieni szlachetnych.

Word Connect Pro

Normalna cena: 9,29 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 26 listopada)

Word Connect Pro to ciekawe podejście do klasycznej wykreślanki, które może umilić Ci naukę angielskiego. Na planszy musisz znaleźć rozsypane słowa, złożone z liter w tym samym kolorze. Zaznaczone litery spadną, a z góry zostaną zsypane nowe.

Word Connect Pro ma 5 trybów gry (240 sekund, 25 ruchów, 25 liter, +5 sekund i +4 słowa). Baza słów liczy sobie ponad 500 tysięcy, więc na pewno nauczysz się dzięki niej czegoś nowego. Jest tu też tryb nocny i globalna punktacja.

Reading Raven: Learn to read phonics adventure

Normalna cena: 9,29 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 30 listopada)

Reading Raven to aplikacja dla dzieci w wieku od lat trzech, które uczą się czytać. Przyda się na pewno w dwujęzycznym przedszkolu albo jeśli dziecko wcześnie zaczyna naukę języka angielskiego. W Reading Raven znajdują się różne mini-gry, które uczą rozpoznawać litery i uczą pisać, a na wyższych poziomach także czytać całe zdania. Niestety jest dostępna tylko po angielsku.

Space Shooter: Alien vs. Galaxy Attack (Premium)

Normalna cena: 1,79 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 29 listopada)

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium) to jedna z moich ulubionych gier zręcznościowych. Space Shooter wykorzystuje banalnie prostą koncepcję – lecisz do przodu i strzelasz do wszystkiego, co spotkasz na swojej drodze. Pół dzieciństwa tłukłam w Galagę, więc mam do tych gier ogromny sentyment. Space Shooter stanowi spore wyzwanie, a przy tym jest napakowana wizualnymi fajerwerkami. Nie zabrakło potężnych powerupów, bossów i możliwości rozbudowy statków. Można nawet połączyć dwa statki w jeden megastatek.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.