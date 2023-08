Google Play zmienia interfejs. Podoba Ci się nowa nawigacja?

Google testuje ciekawą zmianę w aplikacji mobilnej sklepu Google Play. Jeśli w ostatnich dniach Twoja apka nieco zmieniła układ interfejsu, to nie był przypadek.

Zmiana dotyczy głównie paska na dole ekranu. Element interfejsu, na którym znajdują się podstawowe działy sklepu (gry, aplikacje, książki i ewentualnie oferty w krajach, w których są dostępne), może się chować. Aktualnie jeśli wyjdziesz poza główne kategorie, dolne menu zostanie ukryte.

Na niektórych urządzeniach jednak dolny pasek będzie ciągle widoczny. Można więc szybciej poruszać się między sekcjami sklepu Play i wrócić do poprzedniego widoku, korzystając z gestu lub przycisku „wstecz”.

Zobacz: Google: Producenci smartfonów odstawiają fuszerkę

Pasek na dole nie będzie widoczny podczas przeglądania wyników wyszukiwania, zarządzania aplikacjami i urządzeniami oraz w widoku aplikacji oczekujących na pobranie. To może być mylące, jeśli przejdziesz do Google Play z wyszukiwarki albo listy swoich aplikacji. Właściwie można uznać to zachowanie za błąd interfejsu aplikacji.

Jeśli jednak przejdziesz do Google Play przez uruchomienie aplikacji, wszystko wydaje się dość intuicyjne.

Na pewno na plus trzeba zaliczyć fakt, że zmiana jest spójna z nowym interfejsem klienta poczty Gmail.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, 9to5Google

Źródło tekstu: 9to5Google, własne