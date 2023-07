Google Play otwiera się na blockchain. NFT jako nagrody i awatary

Google ogłosił nową politykę dotyczącą treści blockchain w aplikacjach i grach udostępnianych przez programistów w sklepie Google Play. Użytkownicy apek będą mogli być nagradzani tokenami NFT lub kupować kolekcjonerskie awatary.

Google ogłosił na blogu dla deweloperów Androida nowe zasady dotyczące zamieszczania w sklepie Google Play aplikacji i gier wykorzystujących technologię blockchain. Bardziej przystępne reguły wejdą w życie od 7 grudnia 2023 r. Google chce, by deweloperzy dzięki blockchain mogli rozwijać nowe treści, bogatsze i bardziej angażujące użytkownika.

Google dopuszcza nie tylko wymianę kryptowalut i portfele kryptowalutowe, a także grywalizację z tokenami NFT, które można pozyskać w trakcie rozgrywki jako nagrody. Obrazki NFT będą także oferowane na przykład jako kolekcjonerskie awatary.

Programiści będą mogli w bardziej swobodny niż dotąd sposób integrować rozwiązania wykorzystujące blockchain, ale nowe zasady zostały obwarowane określonymi wymogami.

Dopuszczając giełdy kryptowalut i portfele kryptowalutowe w formie aplikacji, Google zaznacza, że obrót kryptowalutami musi być zgodny z prawem obowiązującym w kraju użytkownika. Ich zakup, przechowywanie oraz wymiana powinny odbywać się poprzez certyfikowane usługi. Google Play może poprosić programistów o dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących zgodności z obowiązującymi wymogami licencyjnymi.

Wciąż zabronione jest jednak publikowanie aplikacji, które kopią kryptowaluty na urządzeniach. Dozwolone są za to aplikacje do zdalnego zarządzania kopaniem kryptowalut.

W myśl nowych zasad, twórcy gier i aplikacji zamieszczanych w Google Play będą mogli mogą dystrybuować tokenizowane zasoby cyfrowe, ale ma się to odbywać na przejrzystych zasadach. W aplikacjach i grach zasoby NFT można będzie sprzedawać lub przyznawać jako nagrody, ale programista musi spełnić kilka wymogów formalnych. Apki muszą być wyraźnie oznaczone, zabronione jest też promowanie lub zachwalanie zarobków, jakie można potencjalnie osiągnąć w grach i aplikacjach dzięki zasobom tokenizowanym.

Google wprowadza też dodatkowe wymagania dotyczące grywalizacji opartej na NFT. Aplikacje hazardowe, które wykorzystują tokenizowane zasoby cyfrowe jak NFT, powinny przejść przez proces zgłaszania.

Na aplikacje, które nie spełniły wymogów dotyczących aplikacji hazardowych, wprowadzane są ograniczenia. Takie apki nie mogą przyjmować pieniędzy w zamian za wygranie NFT o nieznanej rzeczywistej wartości pieniężnej. Programiści nie powinni oferować zakupów, których wartość w NFT nie jest jasna w momencie zakupu – na przykład dobieranych losowo skrzynek z łupami. Dotyczy to też gier hazardowych jak płatne automaty do gier, które przyznają NFT jako nagrody. Google chce, by treści NFT zakupione przez użytkowników były wykorzystywane w grze dla ulepszenia rozgrywki lub uzyskania pomocy w osiąganiu postępów w grze.

W aplikacjach, które nie zostały zatwierdzone jako hazardowe, NFT nie mogą być też wykorzystywane do obstawiania stawek ani zakładów w zamian za możliwość wygrania nagród o rzeczywistej wartości pieniężnej, w tym innych NFT.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Google