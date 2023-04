Google Play: Za darmo gry i aplikacje o wartości 200 zł. Nie przegap!

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić prawie 250 zł. Wszystkie opisane tu aplikacje możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

SUI File Explorer Pro

Normalna cena: 9,59 zł. Pobierz za darmo z Google Play

SUI File Explorer to poręczny i szybki menedżer plików dla Androida. Aplikacja może pracować w trybie pełnego menedżera plików lub jako inteligentny eksplorator bibliotek, w którym pliki są kategoryzowane według typu i pochodzenia. W ten sposób można szybko przejrzeć na przykład wszystkie obrazy lub wszystkie pliki pobrane. Zaawansowani użytkownicy mogą przeglądać również pliki systemowe. Menedżera można zablokować hasłem.

Poza operacjami na pamięci lokalnej pozwala też przesyłać pliki między urządzeniami z wykorzystaniem protokołu FTP/FTPS. Nie zabrakło możliwości połączenia się z dyskami w chmurze. Obsługiwane są: Dysk Google, Dropbox, Box i OneDrive. Jest tu też prosta przeglądarka plików tekstowych (także z obsługą języków pisanych od prawej do lewej) i menedżer procesów. W ustawieniach można dopasować wygląd aplikacji, wybrać jasny lub ciemny motyw oraz dwa kolory przewodnie.

The Lonely Hacker

Normalna cena: 9,99. Pobierz za darmo z Google Play

The Lonely Hacker to symulator wrzucania exploitów na serwery. Gra dobrze pokazuje, jak w rzeczywistości może wyglądać włamywanie się do systemów. Przy jej tworzeniu pomagali specjaliści w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu gra ma mnóstwo walorów edukacyjnych – pozwala poznać współczesne metody łamania zabezpieczeń i wektory cyberataków.

W grze wcielisz się oczywiście w cyberprzestępcę, którego zadaniem jest włamywanie się do różnych miejsc. Gra odbywa się w ogromnym, otwartym świecie, gdzie czekają wyzwania o różnym poziomie trudności. Wycieczka w wirtualny świat cyberprzestępstw poprzedzona została porządnym samouczkiem.

Everybody's RPG

Normalna cena: 4,09 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Everybody's RPG to powrót do klasyki gier, w których każda profesja ma swoją rolę, specjalizację, mocne i słabe strony. Nie ma tu permanentnej śmierci, więc grając, możesz rosnąć w siłę i zdobywać coraz lepszy sprzęt, a także tworzyć potężne relikty. Rozgrywka odbywa się oczywiście w kazamatach, choć możesz też zmierzyć się z graczami z całego świata na arenie. Sporą zaletą gry jest nostalgiczna grafika.

Shadow Slayer: Ninja Warrior

Normalna cena: 21,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Shadow Slayer: Ninja Warrior to prześliczna gra typu hack'n'slash, czyli polegająca na wykończeniu wszystkich napotkanych przeciwników. W miarę grania Twoja postać będzie zdobywać nowe umiejętności, które umożliwią sianie zniszczenia na nowe sposoby, a także coraz lepszą broń. Przyda się, bo raz na jakiś czas trzeba będzie powalić potężnego bossa ze świata nieumarłych. Oczywiście masz do wyboru kilka postaci o różnych stylach walki. Jako odskocznię autorzy gry dodali niedawno arenę. Płatna wersja zawiera dodatkowe złoto i inne zasoby.

Bigfoot Quest

Normalna cena: 21,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Bigfoot Quest to klasyczna przygodówka pełna łamigłówek i ukrytych przedmiotów. Wcielasz się tu oczywiście w poszukiwaniu Wielkiej Stopy w Ameryce północno-zachodniej. Pomaga Ci fakt, że jesteś archeologiem. Grę umila świetna ścieżka dźwiękowa, więc warto grać w słuchawkach.

Color Defense – Tower Strategy

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Color Defense to gra polegająca na budowaniu i umacnianiu linii obrony. Mechanika nie wnosi właściwie nic innowacyjnego do gatunku, ale warto spojrzeć na jej minimalistyczną szatę graficzną. Twoim zadaniem będzie obrona reaktora z użyciem pięciu wież obronnych, z których każda ma unikatowe możliwości. Grać możesz w kampanii na coraz trudniejszych mapach, w trybie nieskończonym lub w trybie swobodnym. Jest też możliwość projektowania własnych poziomów.

iLinear – Draw Your Path

Normalna cena: 3,69 zł. Pobierz za darmo z Google Play

iLinear to ciekawa gra logiczna, łącząca wyczucie geometrii i szczęście. Twoim zadaniem jest wyznaczyć kierunek białej kulki – od tej pory będzie ona poruszała się w tym kierunku w nieskończoność, powtarzając wyznaczony „skok”. Na wskazanie kierunku masz tylko 3 sekundy na początku każdego poziomu gry. Kulka musi zebrać gwiazdki i unikać przeszkód, a od białych ścian będzie się odbijać. Gra zawiera 500 poziomów i zapewni zajęcie na wiele godzin.

SkanApp - AR PDF Book Scanner

Normalna cena: 89,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Aplikacja SkanApp powstała jako towarzystwo do statywu do skanowania książek i magazynów, ale oczywiście możesz jej używać z dowolnym statywem, a nawet kładąc smartfon na półce nad biurkiem. Aplikacja wiele rzeczy robi automatycznie po to, by użytkownik miał wolne ręce i mógł szybko przekładać strony skanowanego materiału. W efekcie można zeskanować nawet 400 stron w ciągu 10 minut. Przy okazji można dodawać do stron notatki głosowe i wysyłać gotowe dokumenty do chmury. Alternatywnie można obsługiwać aplikację ręcznie, także z użyciem fizycznych przycisków smartfonu.

Aplikacja obsługuje rozpoznawanie tekstu OCR w ponad 100 językach. Rozpoznawanie działa offline.

NORTH MOUNTAIN Watch Face

Normalna cena: 4,69 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Ta tarcza to gratka dla miłośników klasycznych zegarków. Z daleka wygląda podobnie do tarczy zegarków z linii Hugo Boss Champion z tą różnicą, że mniejsze koła pokazują dane zebrane przez smartwatch – liczbę pokonanych kroków, liczbę spalonych kalorii oraz datę. Tarcza pozwala zmienić kolor przewodni, działa na zegarkach z WearOS i Samsung Galaxy Watch 4.

Na koniec dodam jeszcze, że w Google Play możesz za darmo pobrać paczki ikon wydane przez A1 Design. Przy przeglądaniu kolekcji wpadła mi w oko paczka R 11, która normalnie kosztuje 4,99 zł. Wszystkie paczki znajdziessz na stronie A1 Design w Google Play.

