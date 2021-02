Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 240 zł

Przygotowaliśmy kolejne zimowe zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze. Tym razem można zaoszczędzić niema 240 zł!

Memorize: Learn Russian Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 8 lutego)

Memorize to seria aplikacji do nauki słówek, które są co jakiś czas przeceniane. Tym razem można za darmo pobrać aplikację do nauki rosyjskiego, zawierającą ponad 9 tysięcy przydatnych słów i zwrotów. Nauka bazuje na fiszkach (trzeba już znać angielski), które mają również nagrania wypowiadanych słów. Kolejne słówka są dobierane przez sztuczną inteligencję na podstawie aktualnego stanu wiedzy, potrzeby utrwalenia konkretnych kart oraz zwyczajów użytkownika. Aplikacja wyświetla też statystyki i informuje o prawdopodobieństwie wystąpienia słówek. Zawarte tu słownictwo wystarczy do przygotowania się do egzaminu TORFL.

Money Manager - Expenses {Pro}

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 2 lutego)

Money Manager - Expenses {Pro} to aplikacja do śledzenia i kategoryzowania wydatków. W jednym miejscu możesz dowiedzieć się, ile wydajesz na jedzenie, rachunki, prezenty, ciuchy, rozrywkę i tak dalej. Możesz dodać tu kilka kont i każde oznaczyć innym kolorem i także przenosić transakcje między nimi. Raporty możesz generować za tydzień, miesiąc lub rok, możesz też sprawdzać stan kont na każdy dzień w kalendarzu.

Engineer Companion (TOLAN)

Normalna cena: 13,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 7 lutego)

Engineer Companion to aplikacja zawierająca kompendium wiedzy dla mechaników i studentów kierunków z nią związanych. Można tu przeglądać modele skrzyń biegów, kół zębatych, bloczków, sworzni i wielu innych elementów. Są tu też zaawansowane kalkulatory do wykonywania obliczeń pomocnych przy projektowaniu instalacji gazowych, wentylacji, instalacji grzewczych, układów hydraulicznych, a także do spawania, tłoczenia i cięcia. Jest tu też baza właściwości mechanicznych 73 popularnych materiałów i konwerter jednostek. Wszystkie obliczenia można zapisać w pliku PDF do dalszego wykorzystania w projekcie.

Portal Dogs

Normalna cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 1 lutego do końca dnia)

Poertal Dogs to gra platformowo-logiczna, w której horda psów podąża za psim królem. Celem gracza jest odnalezienie wszystkich poddanych psiego króla, ale jest haczyk – wszystkie psy ruszają się jednocześnie. Trzeba ominąć liczne przeszkody i uratować wszystkie psy, doprowadzając je do portalu. W grze jest ponad 50 poziomów.

Caveman Chuck Adventure

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 8 lutego)

Caveman Chuck Adventure to klasyczna platformówka 2D. Główny bohater, jaskiniowiec Chuck, musi uratować swoją żonę. Porwał ją zły Pterodaktyl. Jaskiniowiec w końcu zgłodniał i uznał, że pora ruszyć na ratunek. Gra mocno inspiruje się klasykami gatunku. W pakiecie jest 30 dodatkowych żyć i 100 kości.

Dark Tower

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 8 lutego)

Dark Tower to mroczna i brutalna gra, w której umierasz na zawsze. Twoim zadaniem jest eksploracja śmiertelnie niebezpiecznej wieży, gdzie każdy ruch ma znaczenie. Komnaty są pełne pułapek, zdarzają się łamigłówki i śmiertelnie niebezpieczni wrogowie. Musisz dotrzeć na szczyt wieży, ale masz ograniczoną liczbę kluczy, otwierających kolejne drzwi… używaj ich rozważnie. Łatwo można utknąć bez możliwości pójścia dalej, umrzeć jest jeszcze łatwiej.

Accumulator PDF Creator

Normalna cena: 81,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 4 lutego)

Accumulator PDF Creator to aplikacja do tworzenia i konwertowania plików do i z formatu PDF na telefonie. Można ją wykorzystać do pracy z dokumetnami PDF i z plikami graficznymi. Accumulator PDF creator pozwala stworzyć PDF zawierający tekst (do dyspozycji jest wtedy prosty edytor) albo bardziej rozbudowany, z ilustracjami i innymi elementami (wtedy dostępny jest wizualny edytor strony). Można też stworzyć jeden plik PDF z kilku zdjęć, są tu narzędzia do zmniejszania, kadrowania i kompresowania grafik oraz do łączenia, dzielenia i kompresowania plików PDF. Można też wydobyć obrazki z dokumentu. Aplikacja pozwala też konwertować filmy do dokumentów PDF lub serii obrazków. Efektem ubocznym jest możliwość nagrywania zawartości ekranu telefonu.

Game Booster Premium - Free Fire GFX & Lag Fixer

Normalna cena: 66,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 2 lutego)

Game Booster Premium to aplikacja poprawiająca wydajność telefonu w grach i dodająca nieco dodatkowych opcji. Narzędzia w niej zawarte pozwalają między innymi zmienić rozdzielczość obrazu, dopasować ustawienia celem maksymalizacji FPS i redukcji lagów czy włączyć HDR. Ponadto można włączyć nakładkę wyświetlającą podstawowe parametry podczas grania – zajętą pamięć, opóźnienia w sieci czy temperaturę urządzenia. Game Booster Premium ma też obniżyć temperaturę telefonu podczas grania.

