5 aplikacji dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 48

Apsik! – kalendarz i dzienniczek alergika

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Lada chwila wszystko za oknem zacznie kwitnąć, więc pora polecić aplikację Apsik! To kalendarzyk dla alergików, pozwalający sprawdzić czas pylenia roślin i grzybów. Ponadto aplikacja podaje informacje o stanie powietrza, które pochodzą z bazy usługi Airly. Aktualne dane o pyleniu pochodzą z Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych.

Ponadto w Apsik! można prowadzić dzienniczek objawów, znaleźć najbliższy gabinet medyczny, informacje o alergenach krzyżowych i mapę pyleń. Do tego wszystkiego nie jest wymagane logowanie. Co ciekawe, można prowadzić tu kilka profili, więc całej rodzinie wystarczy jedna apka. Nie ma tu ani jednej reklamy.

Matura – testy i zadania

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play



Matura – testy i zadania to właśnie testy i zadania maturalne z poprzednich lat na różnych poziomach. Aplikacja w ten sposób pomaga przygotować się do egzaminu dojrzałości. Można tu wypełniać interaktywne testy na czas, symulując w ten sposób prawdziwy egzamin. Można też przejrzeć zadania wraz z rozwiązaniami i poprawić swoje błędy.

Matura – testy i zadania zawiera sporo treści darmowych, które można pobrać do używania offline. W każdym z przedmiotów jest jeden czy dwa darmowe egzaminy, za więcej trzeba zapłacić.

Flet prosty: ćwicz i graj z tonestro – prosta droga do gry na instrumencie

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Tonestro to seria aplikacji pomagających w nauce gry na różnych instrumentach. Proponuję wersję dla fletu – instrumentu, na którym uczą się grać uczniowie szkoły podstawowej. Aplikacja zawiera nuty i nagrania akompaniamentu do grania utworów o różnych poziomach trudności. Po zagraniu każdego z nich może ocenić prawidłowość gry – tempo i trafianie w odpowiednie nuty. To ogromna pomoc, bo samodzielnie nie zawsze można takie błędy wyłapać. Po każdej sesji Tonestro poda wynik punktowy. Całość bardziej przypomina grę niż żmudne ćwiczenia. Sporo utworów jest dostępnych za darmo, inne można dokupić.

Tormentum - Dark Sorrow – Point & Click w stylu Beksińskiego

Cena: 23,99 zł. Pobierz z Google Play

Z „Tormentum - Dark Sorrow” jestem związana od paru lat. Projekt strasznie mi się spodobał przez swoją unikatową szatę graficzną, więc dorzuciłam się do zbiórki na wydanie gry, bodaj w 2015 roku. Nie żałuję. Jest nietypowa, mroczna, prześliczna i myślę, że warto w nią zagrać też na urządzeniu mobilnym. Autorzy zaprojektowali oniryczny świat, oderwany od rzeczywistości i do bólu przygnębiający. Główny bohater budzi się w klatce bez przeszłości i bez wspomnień. Prześladuje go jedynie wizja góry z rzeźbą ludzkich dłoni.

Nie będę więcej zdradzać. Gdy przechodziłam ją na komputerze, zajęła mi jakieś 5 godzin. Zagadki są różne, czasem bardziej oczywiste. Myślę, że to dobra pozycja dla fanów gier point & click. Warto ją mieć w kolekcji i warto ocenić twórczość polskiego studia OhNoo. Jeśli nie chcesz od razu kupować pełnej wersji, sprawdź darmowe demo.

FLIP – skup się i ucz się

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

FLIP to aplikacja dla chcących skupić się na nauce lub pracy… albo w spokoju poczytać książkę. Można w niej zdefiniować cele, czas (na przykład pół godziny spaceru, godzina czytania, 8 godzin pracy) i monitorować, czy zostaną spełnione. Aplikacja zbierze te informacje w eleganckim raporcie. Większość jej funkcji dostępna jest za darmo i nie wymaga zakładania konta. Można też zapisać tu plan lekcji albo swój prywatny grafik. Są tu też pomagające się skupić dźwięki i proste ćwiczenia oddechowe.

Po założeniu konta można uzyskać dostęp do różnych funkcji społecznościowych. Jest tu czat, gdzie można udostępnić selfie z książką. Można też uczyć się w towarzystwie… tak jakby. Można zobaczyć, kto jeszcze uczy się w tym samym czasie ze znajomych, w kraju lub na całym świecie. Za bardziej zaawansowane raporty trzeba zapłacić.

Jeśli FLIP nie przypadnie Ci do gustu, a chcesz korzystać z takiej aplikacji, sprawdź Forest – tam las rośnie, gdy Ty pracujesz. Forest opisywałam w grudniu.

