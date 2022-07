Google Password Manager z nowymi funkcjami. Ma być bezpieczniej

Google aktualizuje menedżera haseł, wbudowanego w system Android oraz przeglądarkę Chrome. Ma on dzięki temu być dobrą alternatywą dla niezależnych usług tego typu, oferując przy okazji większy poziom bezpieczeństwa dla użytkowników Google Password Managera.

Ujednolicony wygląd

Użytkownicy menedżera haseł Google zwracali uwagę na to, że narzędzie to inaczej wygląda w systemie Android, a inaczej w przeglądarce Chrome.

To te same informacje w obu miejscach, więc dlaczego wyglądają tak inaczej?

Google wprowadza ujednolicone i uproszczone środowisko do przechowywania haseł, dzięki czemu nie będzie już miało znaczenia, czy korzystamy z niego z poziomu systemu czy przeglądarki. Dodatkowo, gdy mamy wiele haseł do tych samych witryn, zostaną one pogrupowane. By łatwiej dostać się do haseł, można utworzyć skrót do Google Password Manager na ekranie głównym Androida.

Ulepszone bezpieczeństwo

Menedżer haseł Google może tworzyć unikatowe, silne hasła na różnych platformach i dba o to, by nie zostały one naruszone podczas przeglądania Internetu. Gigant dodaje możliwość generowania haseł do aplikacji na iOS, gdy Chrome jest w nim ustawiony jako dostawca autouzupełnienia.

Chrome może też automatycznie sprawdzać hasła po wprowadzeniu ich w witrynie, a dodatkowo można je sprawdzać zbiorowo. Google będzie oznaczać nie tylko naruszone poświadczenia, ale także słabe i ponownie używane hasła na Androida. Gdy otrzymamy ostrzeżenie od Google'a o haśle, możemy to łatwo naprawić dzięki funkcji automatycznej zmiany hasła. Ostrzeżenia o naruszonych hasłach zostają rozszerzone na wszystkich użytkowników Chrome na Androidzie, Chrome OS, iOS, Windowsie, MacOS i Linuksie.

Łatwiejsze zarządzanie hasłami

Google Password Manager pozwala zapisywać hasła podczas logowania do witryn lub aplikacji, udostępniając je przy kolejnym użyciu, przy okazji sprawdzając, czy nie zostały naruszone. Użytkownik ma też możliwość ręcznego dodania haseł bezpośrednio w menedżerze haseł na wszystkich obsługiwanych platformach.

Nowością jest funkcja Touch-to-Login w przeglądarce Chrome. Dzięki temu przy logowaniu do danej witryny zobaczymy w dolnej części ekranu specjalną nakładkę. Wystarczy jedno dotknięcie, by zapisane dane logowania trafiły w odpowiednie miejsce.

Zobacz: Google robi porządki i zabija kolejną aplikację

Zobacz: Google ma ciężary. Internet może zmienić się nie do poznania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TY Lim / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Google