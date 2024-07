Nieznany numer dzwoni? Rozbroisz telemarketera nie kiwając palcem

Aplikacja Google Telefon, domyślny dialer Androida, doczeka się integracji ze sztuczną inteligencją Gemini. Rozwiązanie to ma pomóc w walce z natrętnymi połączeniami.

Sposobów na telemarkterów zaprezentowano bez liku, ale oto nadchodzi jeszcze jeden i to od samego Google. Z odsieczą rozdrażnionym użytkownikom przyjdzie chatbot Gemini, a właściwie jego zdolność do rozpoznawania treści i kontekstu wypowiedzi.

Na ślad nowej funkcji natrafili dziennikarze Android Authority, analizując kod źródłowy Google Phone w wersji 138.0.654539475. Jej działanie ma być oparte na analizie wzorców.

Oprogramowanie przeanalizuje treść połączenia i jeśli wykryje zwroty typowe dla nagabywaczy

Niezwłocznie powiadomi o tym użytkownika. Ten dodatkowo będzie mógł wybrać z listy, z jakim rodzajem rozmówcy ma do czynienia, przypisując go m.in. do generycznego telemarketingu, usług finansowych czy sprzedaży medykamentów.

Dzięki crowdsourcingowi, w przyszłości Google Phone będzie prawdopodobnie wskazywać spamerów automatycznie, jeszcze przed podniesieniem słuchawki. A na tym nie koniec, bo wedle źródła ma też potrafić rozróżnić zwykłą reklamę od próby oszustwa i wyjaśnić, skąd taki wniosek.

Przykładowo, osoba podająca się za doradcę kredytowego najpierw zostanie zaklasyfikowana jako telemarketing bankowy, ale kiedy tylko poprosi o hasło do serwisu transakcyjnego, Google Phone wyświetli pilne ostrzeżenie. Wytłumaczy od razu, że banki takiej techniki nie stosują i dzwoni złodziej.

Zauważmy, technikę anty-telemarketingową Google zaprezentował po raz pierwszy na konferencji I/O w maju 2024 r. Niniejszym jednak nabiera ona kształtów i widzimy, że premiera jest coraz bliżej.

Źródło zdjęć: Karting Picah, oprac. własne

Źródło tekstu: Android Authority, oprac. własne