Google zamyka Gmail? Panika wśród użytkowników

Chociaż Google ma długą historię zamykania swoich usług, to wbrew krążącemu po sieci komunikatowi nie spotka to Gmaila.

Po sieci krąży rzekomy komunikat Google, w którym amerykańska firma informuje o zaplanowanym zamknięciu Gmaila. Uspokajamy. Nie ma powodów do obaw. To zwykła ściema.

Google nie zamyka Gmaila

Komunikat krąży przede wszystkim po zagranicznych mediach społecznościowych, ale mógł trafić także do polskich użytkowników. Wynika z niego, że Google planuje zamknąć Gmaila z dniem 1 sierpnia 2024 roku. Powodem ma być chęć przeznaczenia zasobów na rzez rozwijania innych technologii i usług.

Wiele osób mogłoby to potraktować poważnie, bo amerykański gigant ma długą historię zamykania swoich usług. Ostatnią ofiarą jest Stadia, czyli usługa grania w chmurze. Jednak w tym przypadku komunikat jest zwyczajnie fałszywy. Google nie zamierza zamknąć Gmaila i to zapewne nigdy się nie zmieni. To jedna z podstawowych usług firmy i trudno sobie wyobrazić korzystanie z pozostałych serwisów Amerykanów bez konta na Gmailu.

Nie bójcie się, Google nie zamyka Gmaila. W ostatnim czasie co prawda wyłączono możliwość korzystania z podstawowego widoku HTML, ale usługa nadal działa i działać będzie.

Zobacz: To koniec Google Pay, ale jest ku temu ważny powód

Zobacz: Rząd porządkuje smartfony Polaków. Kolejny przełom od września

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech