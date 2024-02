Nowość w Wiadomościach Google. Błędy nie będą już takie straszne

Czy zdarzyło Ci się znaleźć błąd wiadomości tekstowej już po jej wysłaniu? Wiadomości Google mają pozwolić na ich poprawę, na co będzie 30 minut od wysyłki.

Firma Google wciąż pracuje nad usprawnianiem swojej aplikacji Messages (Wiadomości), która na wielu smartfonach z Androidem jest domyślnym narzędziem do obsługi wiadomości SMS i MMS, a także pozwalająca na skorzystanie z czatu RCS. Nowość odkryta w kodzie najnowszej wersji beta aplikacji przyda się każdemu, komu przytrafiło się znaleźć błąd w wiadomości już po jej wysłaniu, co oczywiście będzie dotyczyć RCS-a. Obecnie nie ma takiej możliwości i możemy się poprawić wysyłając kolejną wiadomość.

Edycja wiadomości

Jak informuje TheSpAndroid na swoim blogu, gigant z Mountain View pracuje nad funkcją edycji w swojej aplikacji do przesyłania wiadomości tekstowych. Aby z niej skorzystać (gdy już będzie dostępna), wystarczy nacisnąć i przytrzymać wybraną wiadomość, a następnie kliknąć na ikonę z ołówkiem. Spowoduje to otwarcie pola edycji tekstu, dzięki czemu zmienimy już wysłaną wiadomość w dowolny sposób. Ma to być możliwe przez 30 minut od wysłania danej wiadomości, będzie też opcja przejrzenia historii edycji.

Aby edytowanie wiadomości działało prawidłowo, obie strony konwersacji muszą mieć tę funkcję aktywną. Inaczej zmieniona wiadomość nie będzie widoczna dla jej adresata.

Źródło zdjęć: Thaspol Sangsee / Shutterstock.com, thespandroid.blogspot.com

Źródło tekstu: thespandroid.blogspot.com