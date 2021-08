Google stawia ultimatum: Chcesz korzystać z nawigacji? Musisz pozwolić na zbieranie danych lokalizacyjnych

Użytkownicy Map Google na urządzeniach z Androidem oraz systemem iOS zaczęli otrzymywać monit o pozwoleniu aplikacji na zbieranie danych nawigacyjnych. Brak zgody oznacza w tym przypadku brak możliwości korzystania z nawigacji zakręt po zakręcie.

Monit, o którym poinformował serwis 9to5google, zawiera ogólny opis tego, jak dane nawigacyjne czynią Mapy lepszymi i pojawia się po kliknięciu na przycisk Start na stronie wskazówek dojazdu. Jak możemy się w nim dowiedzieć, Google zbiera takie informacje, jak lokalizacja GPS oraz przebyta trasa, by lepiej reagować na to, co dzieje się na drogach. Dzięki temu użytkownicy Map Google mogą otrzymywać na przykład informacje o natężeniu ruchu, co ma także wpływ na ustalanie najlepszej trasy z punktu A do punktu B.

Jak zapewnia gigant z Mountain View, zbierane przez niego dane nie są powiązane z Kontem Google użytkownika, więc są anonimowe. Możemy się jednak nie zgodzić na ich wykorzystanie, klikając przycisk Anuluj (Cancel). Jaki będzie tego skutek? Tego można łatwo się domyśleć: nie skorzystamy z nawigacji, czyli Mapy Google nie poprowadzą nas "zakręt po zakręcie" do celu.

Nowy monit pokazywany w aplikacji Google nie oznacza, że nasze dane nie były wcześniej wykorzystywane przez tę firmę. Różnica jest taka, że teraz możemy się na to w prosty sposób nie zgodzić. Musimy jednak wtedy pamiętać o konsekwencjach naszego wyboru.

