Mapy Google nie wierzą w pociągi. Usunęły je mimo usprawnień

Google Maps usunął popularne połączenie kolejowe z sugerowanych tras przejazdu i to pomimo aktualizacji rozkładu i zwiększenia częstotliwości przejazdów – zauważają włoskie media. Jak przekonują, jest to wyraźny znak, że nikt nie ufa lokalnym kolejom.

Przewoźnik kolejowy Cotral we Włoszech obiecuje, że od 2 maja pociągi będą kursowały co 15 minut. Przejazdy o zwiększonej częstotliwości mają być wprowadzone od poniedziałku do soboty.

Cotral ogłosiło swoje rewolucyjne plany dzień po awarii, która zablokowała trasę Rzym - Lido w godzinach porannego szczytu, powodując chaos i niezadowolenie pasażerów dojeżdżających porankiem do pracy.

Ogłoszenie zostało przedstawione w formie krótkiego komunikatu na stronie internetowej Cotral 29 kwietnia. Przeczytać w nim można, że godziny będą zorganizowane w następujący sposób: 5:30 - 5:45 - 6:00 - 6:15 itd.

Nowy rozkład jazdy może być spowodowany prośbą komitetu ds. komunikacji podmiejskiej Rzym-Lido. Przedstawiciele tego organu 28 kwietnia uczestniczyli w spotkaniu z technicznym kierownictwem Cotral, w celu omówienia problemów w komunikacji.

Google Maps nie wierzy w zapewnienia

Teraz – najlepsze. Starań nie docenił Google Maps. Od pewnego czasu Google nie pokazuje już pociągów jako sugerowany środek transportu, zamiast tego rekomendując autobus – zauważają włoskie media.

Zdaniem sceptyków, spółka daje tym wyraźny sygnał dla osób dojeżdżających do pracy, że nowy rozkład jazdy i koleje nie są postrzegane jako dostatecznie niezawodne.

Przykładowo, szukając trasy do Lido di Ostia z Piramide, Gooogle Maps w ciągu tygodnia sugeruje przejazd metrem B do stacji Eur Fermi. Następnie zaleca wysiąść z metra i dojść pieszo do przystanku linii 070, a stamtąd przesiąść się do bezpośredniego autobusu do stacji Cristoforo Colombo.

Łączny czas sugerowanej przez Google podróży wynosi około godziny i dwadzieścia minut. Najwyraźniej jednak jest to według firmy z Montain View połączenie pewniejsze, które nie narazi pasażera na irytację z powodu opóźnienia lub odwołania kursu pociągu.

Sam Google sprawy nie komentuje, ale cała ta sytuacja zdaje się być intrygującym precedensem, w którym firma niejako ocenia jakość konkretnego przewoźnika.

