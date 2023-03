Mapy Google z wyczekiwaną nowością. Nie poznasz ich

Google w końcu zamierza wprowadzić funkcję, którą firma zapowiedziała już przeszło rok temu. W aplikacji Maps pojawi się w końcu długo wyczekiwane narzędzie Immersive View.

Google jeszcze na początku 2022 roku zapowiedział funkcję do swoich map, która zrewolucjonizuje to, w jaki sposób użytkownicy korzystają z platformy nawigacyjnej. Chodzi tu dokładnie o wprowadzenie narzędzia Immersyjnego Widoku. Jak się okazuje, wspomniana funkcja zaczyna trafiać do użytkowników, lecz bardzo powoli.

Immersive View w końcu trafia do Google Maps

Jeszcze nie wszyscy użytkownicy mogą z tej opcji skorzystać, jednak trafia już ona do coraz większej rzeszy ludzi. Immersive View według Google stanie się zupełnie nowym sposobem na interakcję z platformą. Funkcja wykorzysta fotorealistyczne widoki znanych miejsc z uwzględnieniem aktualnej pogody i pory dnia.

Jako jeden z pierwszych poinformował o tej funkcji użytkownik Reddita u/Vegetable_Book_8493, który zwrócił uwagę na to, że funkcja już działa w większych miastach jak Londyn i Berlin. Zauważył również, że brakuje obiecanego widoku ruchu samochodów w czasie rzeczywistym. Możliwe, że pojawi się to po prostu na późniejszym etapie wdrażania funkcji.

Na zrzutach ekranu udostępnionych przez u/Vegetable_Book_8493 można zauważyć slider, który po przesunięciu może zmienić porę dnia i dostosować pogodę. Co ciekawe, ten sam użytkownik Reddita wskazał, że po około 30 minutach zabawy z nową funkcją w Google Maps, wykorzystał aż 2 GB danych.

Zobacz: Krytyczny błąd w ChatGPT. Pokazuje rozmowy innych osób

Zobacz: Fatalne wieści dla pracowników Amazon. Pracę straci mnóstwo ludzi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: u/Vegetable_Book_8493 , AngieYeoh / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google