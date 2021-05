Google Gboard trafia na Wear OS

Google wreszcie postanowił zadbać też o system Wear OS. Pierwszą aplikacją od dawna, która tam zagości jest Gboard.

Google odniósł wielki sukces ze swoją wyszukiwarką czy Androidem, a inwestycja w YouTube'a była więcej niż trafiona. Firma ma też jednak an swoim koncie porażki takie jak Google Duo czy Google+. Niestety, ale system operacyjny Google'a przeznaczony na segment elektroniki noszonej nigdy nie był wymieniany w gronie udanych wynalazków amerykańskiej firmy. Wear OS nie tylko nie był w stanie zawalczyć o dominację na rynku, ale nawet większość producentów sprzętu z Androidem wolała tworzyć własne oprogramowanie na zegarki.

Teraz jednak Google postanowił wreszcie dodać coś nowego do systemu Wear OS. Jest to klawiatura Gboard. Do tej pory na zegarkach z Wear OS korzystać trzeba było z Google Keyboard, której brakuje wielu funkcji znanych z Gboarda. Teraz Google reklamuje zatem lepsze podpowiedzi czy poprawki, a także gesty. Firma zapewnia, że rozprowadzanie aktualizacji z Gboardem odbędzie się w przeciągu kilku dni. Na więcej nowości dotyczących Wear OS musimy poczekać do następnej konferencji Google I/O, od której dzielą nas tylko dwa tygodnie.

Źródło tekstu: google, wł