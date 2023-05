Google zepsuł klawiaturę. Polacy narzekają na nowy układ

Google zaktualizował ostatnio swoją klawiaturę Gboard. Jej wersja dla tabletów nie podoba się polskim użytkownikom, którzy narzekają na zmieniony układ klawiatury i zamieszanie, które z tego wynika.

Gboard to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych i najbardziej udanych klawiatur dla urządzeń z Androidem. Można przy jej pomocy szybko i niezawodnie pisać, używając do tego nie tylko tradycyjnych klawiszy ekranowych, ale również gestów, pisma odręcznego czy głosu. Nagle firma Google postanowiła na siłę uszczęśliwić polskich użytkowników Gboarda, szczególnie tych używających klawiatury amerykańskiego giganta na tabletach.

Nowe klawisze, dwa sposoby wprowadzania "ogonków"

Co jest nie tak z najnowszą wersją klawiatury Gboard? Informacje na ten temat otrzymaliśmy od jednego z Czytelników TELEPOLIS.PL, co przekonało mnie, by zainstalować tę klawiaturę na tablecie i samemu się przekonać. Otóż firma Google postanowiła, że Polacy potrzebują na klawiaturze mieć bezpośredni dostęp do polskich znaków. I w ten sposób do tabletowej wersji klawiatury dodano nowe przyciski z kilkoma literami (patrz zdjęcie poniżej).

Jak widać na powyższym zdjęciu, na klawiaturze pojawiły się tylko niektóre polskie litery. Pozostałe uzyskamy w "tradycyjny" sposób, czyli przytrzymując klawisz "bez ogonka" i wybierając z pojawiającego się okienka właściwy znak. Dodatkowe klawisze spowodowały również zmniejszenie ich rozmiaru.

Efekt? Układ klawiszy się zmienił, co utrudnia pisanie na klawiaturze Gboard. Szczególnie wtedy, gdy ktoś się przyzwyczaił do starego układu. Problem polega na tym, że nie da się wyłączyć nowego układu klawiszy i wrócić do starego (chyba, że instalując starszą wersję Gboarda, pobraną z Internetu).

Jedynym ratunkiem obecnie jest wybranie w ustawieniach klawiatury "qwertz" to przywraca standardową wielkość klawiszy. Ale jeśli ktoś kilka lat używał klawiatury w formacie "querty" to przyzwyczajenie powoduje błędy.

– napisał Czytelnik TELEPOLIS.PL

Nowy układ klawiatury nie podoba się również komentującym w sklepie Google Play. Od czasu pojawienia się najnowszej aktualizacji Gboarda, dodano tam wiele komentarzy z najniższą możliwą oceną (1 gwiazdka). Kilka przykładowych komentarzy poniżej (pisownia oryginalna):

Nowe ustawienie klawiszy zdecydowanie popsuło funkcjonalność klawiatury. Cofnijcie stary układ polskiej klawiatury lub możliwość jej włączenia Chcę by był dostępny stary układ klawiatury na tabletach. nowy układ klawiatury polskiej jest zdecydowanie mniej praktyczny!!!! Stara wersja była lepsza Beznadziejna jest teraz ta klawiatura nie da sie pisać

Pozostanie mieć nadzieję, ze Google weźmie sobie "do serca" opinie niezadowolonych polskich użytkowników klawiatury Gboard na tabletach i coś z tym zrobi. Uszczęśliwianie użytkowników na siłę to nie zawsze jest dobry pomysł.

Źródło zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock.com, Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł.