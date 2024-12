Idzie rewolucja w paragonach. Podziękuj Google

Google szykuje gratkę dla wszystkich, którzy zapisują w chmurze swoje paragony i inne dokumenty. Ich zdjęcia będą znacznie czytelniejsze.

Czytelne zdjęcia paragonów na Dysku Google

Aplikacja mobilne Dysk Google dostanie aktualizację funkcji odpowiedzialnej za „skanowanie” dokumentów, czyli za robienie ich zdjęć smartfonem, by zachować kopię w chmurze. Ta nowość to automatyczna korekta zdjęć, dzięki czemu będą one wyglądały jak dobrej jakości skany z papieru.

Automat przede wszystkim usunie cienie, których nie sposób uniknąć przy robieniu zdjęć małych paragonów czy dokumentów A4. Ponadto poprawiony zostanie balans bieli, kontrast, ostrość i jasność zdjęć i inne parametry. Efekty można zobaczyć poniżej – to przykładowy rachunek, udostępniony przez Google. Widać, że zdjęcie zostało zrobione w trudnych warunkach, ale efekt jest znakomity. Plik zostanie zapisany w formacie JPG, czyli jako grafika.

Zmiana w aplikacji Dysk Google byłaby idealna na świąteczną gorączkę zakupową, ale Google nie zdąży wprowadzić jej przed końcem roku. Na blogu zapowiada, że ulepszenia skanera dostaniemy na Androidzie i iOS na początku 2025 roku. Usprawnienie będzie dostępne także do korzystających z darmowej wersji Dysku Google.

