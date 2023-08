Nowy Google Chrome: Na smartfonie szuka się łatwiej

Nowa wersja Google Chrome dla Androida to jedna z tych aktualizacji, które mogą całkowicie zmienić sposób korzystania z przeglądarki.

4 nowe funkcje dla lepszego wyszukiwania

Najwięcej skorzystają użytkownicy Androida. Google Chrome na systemie mobilnym zyskał nowe funkcje, które mogą zmienić sposób, w jaki korzystamy z wyszukiwarki. Użytkownicy iPhone’ów również dostaną te nowości, ale później.

Największą rewolucją jest zapewne „dotknij, by wyszukać” (Touch to Search). Wystarczy dotknąć interesującego hasła, miejsca czy nazwiska, by Chrome zaproponował wyszukiwanie na ten temat. Co ważne, otwarta wcześniej strona nie zostanie wrzucona w tło, bo wyniki wyszukiwania zobaczymy na palecie wysuwającej się z dołu ekranu. Ta funkcja została zapowiedziana podczas tegorocznego Google I/O, docelowo pojawi się tu też możliwość szybkiego tłumaczenia maszynowego fragmentów tekstu.

Na pewno od razu zauważysz, że już w pasku adresu widać wyszukiwane hasła, które zyskują popularność. Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli korzystać z innych aplikacji, by dowiedzieć się, co dzieje się w okolicy i na świecie. Te sugestie pochodzą z Trendów Google i mają ułatwić bycie na bieżąco nawet wtedy, gdy użytkownicy nie mają czasu na zagłębienie się w najnowszych wydarzeniach.

Ponadto w pasku adresu zobaczymy proponowane wyszukiwania kontekstowe, na przykład ciekawe miejsca do odwiedzenia w okolicy, gdy szukasz dobrej kawiarni. To z kolei prawdopodobnie ograniczy potrzebę „skakania” między Chromem i Mapami Google. Ta nowość jest dostępna także na systemie iOS, podobnie jak wyświetlanie 10 sugestii wyszukiwania zamiast 6. Dłuższa lista była już dostępna na Androidzie.

Porządek w pobieraniu

Na desktopie zaś Google Chrome wprowadza nowy sposób interakcji z pobranymi plikami. Na prawo od pasku adresu znajdziesz teraz nową tackę z informacjami o pobieraniu. Postęp pobierania zobaczysz w postaci animowanego pierścienia.

Informacja o końcu pobierania zostanie wyświetlona właśnie tam i szybko zniknie, by nie przeszkadzać w dalszej pracy. Tacka będzie miała listę wszystkich plików pobranych w ciągu ostatnich 24 godzin i da łatwy dostęp do takich operacji, jak na przykład pobranie ponownie czy przejście do folderu docelowego.

Twój Chrome zaktualizuje się automatycznie, więc wypatruj nowości.

