Google Chrome 92 oszczędza i chroni prywatność. Sprawdź go na iOS

Google udostępnił nową wersję przeglądarki Chrome, z której korzysta większość internautów. Wśród nowości funkcji znalazły się poprawki oszczędzania energii, zmiany w ochronie prywatności, a także w obsłudze PWA i robieniu zrzutów ekranu. Lista zmian jest ciekawa.

Google Chrome 92 w wersji dla Androida znacznie ułatwia robienie zrzutów ekranu stron. Konkretnie można zarejestrować całą załadowaną stronę, a nie tylko to, co zmieściło się na ekranie telefonu.

Na urządzeniach mobilnych pojawią się też wygodniejsze panele zarządzania uprawnieniami przeglądarki. Wystarczy dotknąć kłódkę, by dowiedzieć się, do czego strona ma uprawnienia i od razu je odebrać. To znacznie wygodniejsze niż przekopywanie się przez zawiłe ustawienia aplikacji. Zresztą sekcje ustawień również zostały nieco uproszczone. Na desktopie powiększyła się paleta akcji, które można wykonać bezpośrednio z paska adresu (wystarczy wpisać nazwę ustawienia, by do niego przejść).

Na liście zmian pojawiła się też poprawiona ochrona przed stronami wyłudzającymi dane (phishing), czego nigdy za wiele. Ponadto każda strona jest przetwarzana osobno dzięki izolacji. W skrócie – każda strona i działające na niej rozszerzenia mają własną „piaskownicę” i nie wie, co dzieje się obok. Dzięki temu nie ma ryzyka, że uzyska dostęp do informacji, których odczytać nie powinna.

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Kod odpowiedzialny za przetwarzanie grafik jest szybszy i bardziej energooszczędny. Google twierdzi, że praca z elementami graficznymi stron będzie nawet 50 razy szybsza.

Warto zainstalować Chrome dla iPhone'a

Jedną z wyjątkowych cech smartfonów Apple jest autoryzacja biometryczna z użyciem rozpoznawania twarzy lub odcisku palca, czyli Face ID i Touch ID. Google Chrome 92 może sięgnąć po ten mechanizm, by lepiej chronić karty otwarte w trybie incognito. W praktyce oznacza to, że przeglądarka będzie mogła zablokować treści czytane w trybie prywatnym, jeśli to nie właściciel telefonu będzie na nie spoglądał. Mechanizm zadziała nawet wtedy, gdy przekażesz komuś innemu odblokowany telefon z Chromem – karty Incognito nie będą dostępne dla tej osoby. Jeśli nie lubisz Face ID, możesz zamienić tę blokadę na tradycyjny PIN.

Można tę blokadę włączyć w ustawieniach, w sekcji „Prywatność”. Najwyraźniej jednak nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników – nie widzę tej funkcji na trzeciej becie iOS 15. Zresztą nie widzę też możliwości robienia pełnych zrzutów ekranu na Androidzie. Zapewne aktualizacja jest wprowadzana stopniowo.

Kolejna wersja Google Chrome zostanie wydana w ostatnich dniach sierpnia.

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Google (blog Chrome)