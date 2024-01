Google odświeża przydatną funkcję. Wesprze ją sztuczna inteligencja

Firma Google odświeżyła Art Selfie. To uruchomiona w 2018 roku funkcja, która pomaga w znajdowaniu sobowtórów użytkowników w historii sztuki. W nowej odsłonie tego narzędzia gigant z Mountain View sięgnął po sztuczną inteligencję (AI).

Funkcja Art Selfie 2, która początkowo była prototypem rozwiniętym w ramach programu Artists in Residence, umożliwia zrobienie sobie selfie lub zdjęcia z przyjaciółmi i wybranie stylu, a następnie sprawdzenie, jak generatywna sztuczna inteligencja tworzy artystyczny obraz wokół twarzy użytkownika, płynnie łącząc selfie z wybranym scenariuszem. Można zobaczyć, jak się będzie wyglądać wcielając się w odkrywcę wspinającego się na Everest, będąc namalowanym jako muza w ogrodzie Moneta czy odzianym w sportową zbroję niczym odważny średniowieczny rycerz. Dzięki ponad 25 różnorodnym stylom i wielu innym, które zostaną dodane w przyszłości, Art Selfie 2 ma stanowić paszport na podróż pełną kreatywnych poszukiwań i nauki.

Art Selfie 2 to, zdaniem firmy Google, coś więcej niż tylko selfie warte udostępnienia. To także brama do poznawania kultury. Podczas generowania obrazu, dla każdego stylu otrzymamy ciekawostki na ich temat, a po transformacji można odkrywać powiązane historie, artefakty i wiele więcej. Wszystko to dzięki partnerom giganta z Mountain View. Wystarczy kliknąć „czytaj więcej” na ekranie wyników, aby zgłębić kierunki artystyczne, okresy historyczne lub odległe miejsca, które zainspirowały nowy wygląd użytkownika.

Uczcie się i odkrywajcie podczas tworzenia

Niezależnie od tego, czy jesteście miłośnikami sztuki, zapalonymi historykami, czy po prostu ciekawscy, Art Selfie 2 ma coś dla każdego. Pobierzcie już dziś aplikację Google Arts & Culture na Androida lub iOS i znajdźcie Art Selfie 2 w zakładce „Graj”, aby rozpocząć remiksowanie i udostępnianie Waszych selfie. Nie zapomnijcie o hashtagu #ArtSelfie2.

– zachęca Google

Jeszcze jeden sposób na zabawę z generatywnym AI

Wraz z premierą Art Selfie 2, Google udostępnił także Art Remix, i to na całym świecie. Funkcja ta ma wystawić na próbę użytkowników oraz ich umiejętności tworzenia podpowiedzi (promptów) dla sztucznej inteligencji. Można tu zobaczyć dzieła sztuki wraz z opisującym je tekstem, a zadaniem do wykonania będzie edycja tego opisu i wyobrażenie sobie dzieła z własnym, unikalnym akcentem.

Funkcję Art Remix można znaleźć w zakładce „Graj” na stronie i w aplikacji Google Arts & Culture.

Źródło zdjęć: Michael Vi / Shutterstock.com, Google

Źródło tekstu: Google