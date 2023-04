Ta zmiana dotknie każdego użytkownika Androida, ale to dobrze

Google szykuje bardzo ważną zmianę w Androidzie, która dotknie wszystkich użytkowników tego systemu. Nie ma powodów do obaw, ma być lepiej.

Google ogłosił nową politykę prywatności, która wymusi zmiany na wszystkich deweloperach aplikacji mobilnych na Androida, a tym samym na wszystkich użytkownikach tego systemu. Amerykański gigant chce, aby nasze dane były bezpieczniejsze. O co konkretnie chodzi?

Usuwanie danych i konta aplikacji Android

Google chce, aby od początku 2024 roku każda aplikacja mobilna pozwalała w łatwy sposób usunąć konto oraz wszystkie powiązane z nim dane. Firma będzie tego wymagała od każdego dewelopera i to zarówno wewnątrz samej aplikacji, jak i poprzez dedykowaną do tego stronę internetową, aby użytkownicy mieli wybór. Co ważne, nie chodzi tylko o usunięcie konta, ale także wszystkich, związanych z nim informacji.

Zgodnie z nową polityką, spełniając prośbę o usunięcie konta, musisz również usunąć dane powiązane z tym kontem.

- tłumaczy Google.

Dodatkowo firma chce, aby każdy użytkownik miał wybór tego, co chce usunąć, np. zamiast usuwać całe konto, możemy chcieć pozbyć się samych zdjęć, trzymanych na serwerze lub historii aktywności. Każda aplikacja ma nam to umożliwić. Wyjątek stanowią dane, które deweloperzy muszą trzymać ze względów prawnych.

Deweloperzy, którzy muszą przechowywać określone dane z uzasadnionych powodów, takich jak bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom lub zgodność z przepisami, muszą wyraźnie podkreślić te praktyki przechowywania danych.

- precyzuje Google.

Nowe reguły zaczną obowiązywać od początku 2024 roku, ale do 7 grudnia tego roku wszyscy deweloperzy muszą dostarczyć szczegółowe informacje na temat planowanych zmian. W określonych przypadkach możliwe jest przesunięcie daty wprowadzenia nowości do 31 maja 2024 roku, ale po tej dacie nie będzie już żadnych wyjątków.

Po wprowadzeniu nowych wytycznych w Sklepie Play, przy każdej aplikacji, pojawi się informacja na temat wspierania (bądź nie) nowej polityki usuwania kont i danych. Twórcy, którzy nie dostosują się do wytycznych, nie będą mogli ani publikować nowych, ani aktualizować starych aplikacji, które już wydali.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

