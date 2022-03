Google poszedł po rozum i zadba o Twoją dyskrecję. Jak skorzystać?

Blisko rok temu Google zapowiadał wprowadzenie nowych funkcji zwiększających bezpieczeństwo użytkowników smartfonów z Androidem. Jedną z opcji miało być szybkie wymazywanie z konta Google 15 ostatnich minut historii wyszukiwania za pomocą jednego dotknięcia w menu. Miał do tego służyć osobny przycisk, dostępny w aplikacji Google na Androidzie. Dotąd jednak Google nie wdrożył tego niewielkiego, ale dla niektórych być może bardzo przydatnego usprawnienia. Funkcja ta jednak już w zeszłym roku pojawiła się w iOS.

Jak jednak donosi The Verge, Google w końcu udało się wszystko dopiąć i szybkie usuwanie 15 minut historii będzie dostępne dla wszystkich użytkowników z Androidem. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych kilku tygodni, wraz z aktualizacją aplikacji Google.

Nowa funkcja już została dostrzeżona w pierwszych smartfonach, o czym donoszą pierwsi użytkownicy z innych części świata. Niestety, u nas jeszcze takiej funkcji brak.

At Google I/O 2021, Google announced it'd roll out an option to delete the last 15 minutes of your search history. This rolled out on iOS in July 2021 but was said to come to Android later. Well, it appears to now be rolling out!



Thanks to @panduu221 for the tip! pic.twitter.com/gdtAa1pIFo