Gmail wygodniejszy. Będzie łatwiej utrzymać porządek

Użytkownicy Gmaila mogą mieć powody do radości. Pasek narzędzi stanie się uproszczony i przez to bardziej wygodny. To kolejna "mała, ale wielka" zmiana.

Google coraz to chętniej wprowadza rozmaite aktualizacje, które poprawiają komfort korzystania z aplikacji użytkownikom. Całkiem niedawno dysk Google stał się wygodniejszy i bardziej użyteczny, teraz przyszła kolei na nowy pasek narzędzi Gmaila.

Pasek narzędzi w Gmail - cały bałagan zniknie

`Większość z nas nie wyobraża sobie pracy bez Gmaila. Dobrze skonfigurowana skrzynka odbiorca to gwarancja sukcesu i efektywnej pracy. Do tej pory nie mogliśmy właściwie nic porządkować na pasku narzędzi, po otworzeniu maila. Wszystko wskazuje na to, że to się teraz zmieni.

Pierwsi użytkownicy mogą już korzystać z nowego, uproszczonego paska narzędzi. Znajdą w nim najpotrzebniejsze polecenia - cała reszta zostanie ukryta w sekcji Więcej. Zniknie cały bałagan w momencie. Zakładki, które będą widoczne to: archiwizacja, zgłoszenie spamu, usunięcie, oznaczenie jako nieprzeczytane oraz przeniesienie do wybranej sekcji.

Wolisz starą wersję? Bez obaw

Nowy wygląd paska narzędzi Gmaila ucieszy z pewnością wiele osób, ale jeżeli na co dzień potrzebujesz nieco innej konfiguracji, niż ta proponowana - nie musisz się martwić. W rozwijanym menu, znajdziemy opcję, która umożliwi powrót do starego widoku.

Nowe opcje są powoli wdrażane na kontach Gmail. Proces ten może trwać nawet kilka tygodni. Możemy jedynie czekać cierpliwie na swoją kolei.

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google