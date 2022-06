Gmail zmienia wygląd. Oto, jak wrócić do starego

Zmiana interfejsu webowego Gmaila była zapowiadana już w lutym tego roku. Celem Google było nie tylko unowocześnienie UI, ale też lepsza integracja z innymi usługami. Między innymi dlatego po lewej stronie pojawiły się odnośniki do Spaces, Meet oraz Chatów.

Po włączeniu nowe menu nawigacyjne umożliwia łatwe przełączanie się między skrzynką odbiorczą, ważnymi rozmowami i dołączanie do spotkań bez konieczności przełączania się między kartami lub otwierania nowego okna. Dymki powiadomień ułatwiają śledzenie tego, co natychmiast wymaga Twojej uwagi. Podczas pracy w Google Chat i Spaces możesz wyświetlić pełną listę rozmów i Spaces na jednym ekranie, co ułatwia nawigację i zaangażowanie.