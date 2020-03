Facebook szykuje ulepszonego Messengera na iOS

Jaki jest najczęstszy zarzut wobec Messengera? To, że jest ociężały i powolny. Facebook stara się to zmienić i zapowiada, że aplikacja na system iOS będzie o wiele szybsza, lżejsza i sprawniejsza w działaniu.

Facebook Messenger zadebiutował w 2011 roku i wtedy też zaczęła się jego droga na szczyt. Dzisiaj komunikator jest zdecydowanie najbardziej popularnym takim rozwiązaniem na świecie, jednak z każdym rokiem wzmaga się fala krytyki wobec niego. Jednymi z najczęściej powtarzanych argumentów jest to, że aplikacja jest ciężka, powolna i nieintuicyjna. Co prawda Facebook nie musi się aż tak martwić - drugi najpopularniejszy WhatsApp też do niego należy - ale i tak rozpoczął Project LightSpeed.

Dzięki tej inicjatywie Messenger ma być prostszy, lżejszy i szybszy. Zespół pracujący nad nową wersją aplikacji chwali się, że udało mu się zmniejszyć kod aplikacji o 84% - z 1,7 miliona linijek kodu do 360 tysięcy linijek. Efekt zobaczą już za kilka tygodni posiadacze aplikacji Messengera na system iOS.

Źródło tekstu: facebook