Facebook ostrzeże Cię, jeśli udostępniasz stary news

Będzie to nowość wprowadzona w całym serwisie, a je pojawienie się uzasadnia John Hegeman (wiceprezes sieci w dziale Feed and Stories):

Chcemy mieć pewność, że ludzie mają świadomość tego, co udostępniają. W ciągu kilku ostatnich miesięcy zaobserwowaliśmy, że o tym, czy użytkownik udostępni dany artykuł, decyduje jego świeżość. Wiadomości mają tendencję do szybkiego dezaktualizowania się, a mimo to wiele osób udostępnia je po dłuższym czasie, co prowadzi do zamieszania, a także dezinformacji na temat bieżących wydarzeń. Niektóre portale publikujące wiadomości umieszczają na swoich witrynach oznaczenia starych newsów, aby uniknąć odczytywania przestarzałych wiadomości jako aktualne.