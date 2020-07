Facebook Messenger otrzymuje nową możliwość. Można udostepniać ekran znajomym

Facebook wprowadził funkcję udostępniania ekranu w mobilnym komunikatorze Messenger. Nowość znana jest już z wersji webowej, ale dopiero teraz pojawia się w edycji na iOS i Androida.

Facebook wprowadził nową funkcję do aplikacji mobilnej na prośbę samych użytkowników Messengera. Będzie ona dostępna zarówno podczas rozmowy z jedną osoba, jak i w spotkaniach grupowych. W tym drugim przypadku można udostępnić ekran maksymalnie ośmiu osobom, a gdy korzysta się z Rooms - nawet 16. Nowa funkcja dostarczana jest przez Facebooka poprzez aktualizację komunikatora. Poznasz ją po tym, że pod okienkiem rozmowy wideo pojawia się nowy przycisk, umożliwiający dodawanie ludzi. Każdy dodany zobaczy to samo, co osoba udostępniająca ekran.

Dzięki temu można dzielić się z wybranymi osobami rozmową wideo, zdjęciami, widokami na żywo czy transmisją z jakiegoś wydarzenia. W ten sposób mobilny Messenger staje się tym samym, co wersja desktopowa. Na tym jednak nie koniec - producent zapowiada, że pracuje nad tym, aby można było prowadzić rozmowy z udziałem 50 osób poprzez Rooms. Po tych działaniach widać, że Facebook nieco przespał zapotrzebowanie na wieloosobowe komunikatory w trakcie pandemii Covid-19 i nadgania teraz konkurencję (czyli Zoom i Teams). No cóż - lepiej późno, niż wcale.