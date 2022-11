Facebook i Instagram zapewnią lepszą ochronę nastolatków

Firma Meta wprowadza zmiany na Facebooku oraz Instagramie, które mają zapewnić ochronę nastolatków i ich prywatności. Gigant społecznościowy pracuje też nad narzędziami, które w tym pomogą.

Facebook i Instagram, serwisy społecznościowe należące do firmy Meta, otrzymują aktualizacje prywatności. Zmiany dotyczą każdego, kto nie ukończył 16 lub 18 lat, w zależności od kraju. Osoby takie mają mieć domyślnie dostęp do bardziej prywatnych ustawień po dołączeniu do Facebooka. Gigant społecznościowy pracuje też nad narzędziami, które powstrzymają rozprzestrzenianie się samodzielnie generowanych intymnych obrazów w Internecie.

Ograniczanie niepożądanych interakcji

Rok temu Facebook chwalił się, że ma środki, które podejmuje w celu ochrony nastolatków przed interakcją z potencjalnie podejrzanymi dorosłymi. Serwis społecznościowy ogranicza na przykład dorosłym możliwość wysyłania wiadomości do nastolatków, z którymi nie są połączeni, ani możliwości wyświetlania takich nastolatków wśród osób, które może znać.

Oprócz naszych istniejących środków testujemy obecnie sposoby ochrony nastolatków przed wysyłaniem wiadomości do podejrzanych dorosłych, z którymi nie są połączeni, i nie będziemy pokazywać ich w rekomendacjach dla nastolatków "Osoby, które możesz znać". "Podejrzane" konto to konto należące do osoby dorosłej, która mogła zostać niedawno zablokowana lub zgłoszona przez młodą osobę. Jako dodatkową warstwę ochrony testujemy również usunięcie przycisku wiadomości na kontach nastolatków na Instagramie, gdy są one przeglądane przez podejrzanych dorosłych.

– wyjaśnia firma Meta

Ustawienia prywatności dla nastolatków

Wszystkie osoby poniżej 16 roku życia (lub poniżej 18 lat w niektórych krajach) mogą domyślnie korzystać z bardziej prywatnych ustawień po dołączeniu do Facebooka, a nastolatki już korzystające z aplikacji będą zachęcane do wybrania tych ustawień. Dotyczą one:

tego, kto może zobaczyć listę znajomych,

tego, kto może zobaczyć osoby, strony i listy, które obserwują,

tego, kto może zobaczyć posty, w których nastolatek został oznaczony w swoim profilu,

przeglądania postów, w których zostali oznaczeni, zanim post pojawi się w ich profilu,

osób mogących komentować publiczne posty nastolatków.

Podobne ustawienia prywatności zostały wcześniej wprowadzone na Instagramie.

Korzystanie z narzędzi bezpieczeństwa

Firma Meta zachęca nastoletnich użytkowników swoich serwisów społecznościowych do zgłaszania kont po zablokowaniu kogoś i wysyła im powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa wraz z informacją, jak reagować na nieodpowiednie wiadomości od dorosłych. W ciągu jednego miesiąca w 2021 roku ponad 100 milionów osób zobaczyło takie powiadomienia w Messengerze. Z kolei w pierwszym kwartale 2022 roku społecznościowy gigant odnotował ponad 70% więcej zgłoszeń wysyłanych przez osoby niepełnoletnie w porównaniu z wcześniejszym kwartałem w komunikatorach Messenger i Instagram.

Intymne obrazy nastolatków

Firma Meta pracuje nad narzędziami, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się intymnych zdjęć nastolatków w Internecie.

Udostępnianie intymnych zdjęć bez zgody może być traumatyczne i chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zniechęcić nastolatków do udostępniania tych zdjęć w naszych aplikacjach.

– czytamy w komunikacie firmy Meta

