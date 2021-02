EMUI 11.1 to ostatnia wersja softu Huawei. Później nadejdzie HarmonyOS

Podczas gdy użytkownicy telefonów Huawei czekają na aktualizację do EMUI 11, producent przygotowuje już kolejne wydanie swojego własnego oprogramowania – EMUI 11.1. Data jego prezentacji ma się zbiegać z premierą flagowego Huaweia P50.

W grudniu 2020 Huawei zapowiedział wysyłkę EMUI 11 dla swoich najnowszych smartfonów, jednocześnie stało się jasne, że jeszcze nowsza edycja – EMUI 12 – nigdy nie powstanie. Jak się jednak okazuje, to dopiero opracowywana wersja EMUI 11.1 będzie tą ostatnią.

Jak donosi znany leakster DigitalChatStation, Huawei pracuje nad EMUI 11.1, a wstępna data premiery to marzec 2021, co nie oznacza jednak wysyłki do smartfonów. Wszystko wskazuje na to, że EMUI 11.1 zadebiutuje wraz z premierą najnowszego flagowego smartfonu marki – Huawei P50. Według nieoficjalnych danych ten model ma być pokazany właśnie w marcu.

Co ciekawe, w EMUI 11.1 jako domyślne zostanie wykorzystane jądro systemu HarmonyOS. Jednocześnie ostatnia wersja EMUI będzie podstawą do dalszego rozwoju HarmonyOS i całego ekosystemu rozwiązań bazujących na tej platformie. I to właśnie już ten system będzie wysyłany w przyszłych aktualizacjach OTA.

Tu oczywiście nasuwa się pytanie, czym jest lub będzie HarmonyOS. Ostatnie odkrycia dotyczącego własnego systemu Huawei ujawniły, że HarmonyOS w wersji 2.0 beta w przeważającej części jest po prostu zmodyfikowaną wersją Androida, a różnice dotyczą przede wszystkim interfejsu i aplikacji.

Na podobne zarzuty Huawei już wcześniej miał wytłumaczenie: HarmonyOS wciąż jest systemem w wersji rozwojowej, a w trakcie prac nad systemem wykorzystywany jest Android AOSP oraz od jakiegoś czasu EMUI 11. O tym, że tak będzie, producent uprzedzał tuż po premierze HarmonyOS 2.0 w 2020 roku, jednak od tamtego wydarzenia minęło już prawie pół roku, więc potencjalni użytkownicy mogli już oczekiwać czegoś bardziej dojrzałego i dopracowanego.

Doniesienia o premierze EMUI 11.1 w Huaweiu P50 zdają się tez potwierdzać, że HarmonyOS potrzebuje znacznie więcej czasu na dopracowanie. Według wcześniejszych spekulacji tegoroczne flagowce Huawei miały już działać pod kontrolą własnego systemu producenta. Możliwy jest jednak także inny wariant – Huawei P50 wyjdzie z Androidem i EMUI 11.1, a także w drugiej wersji – z HarmonyOS.

Źródło tekstu: DigitalChatStation, Huawei Central