Z eDO App potwierdzisz swoją tożsamość w serwisie Signius

Signius to platforma umożliwiająca zdalne podpisywanie dokumentów, która rozpoczyna współpracę z eDO App. Dzięki temu jej użytkownicy będą mogli potwierdzić swoją tożsamość za pomocą e-dowodu oraz skorzystać z podpisów zapisanych w jego warstwie elektronicznej.

Aplikacja eDO App daje możliwość powszechnego wykorzystywania warstwy elektronicznej e-dowodu w sposób zdalny. Aby móc skorzystać z rozwiązania eDO App, wystarczy posiadać dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz smartfon z modułem NFC. Potwierdzenie tożsamości z eDO App, poprzez e-dowód, jest w pełni bezpieczne i wiarygodne. Weryfikacja, czy dowód osobisty jest prawdziwy i ważny, a także czy nie został zgłoszony jako utracony, odbywa się w sposób automatyczny.

Signius jako jedyna firma w Europie dostarcza rozwiązanie do zdalnego podpisywania dokumentów, oferując jednocześnie różne modele wdrożenia: wersję online, integrację poprzez API i wdrożenie lokalne – „on-premise”. Wszystkie usługi Signius są zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS, co sprawia, że mają one pełną moc prawną na terenie całej Unii Europejskiej.

Dzięki współpracy z eDO App, na platformie Signius wkrótce pojawi się możliwość weryfikacji tożsamości poprzez dowód elektroniczny. Obok wideoweryfikacji i potwierdzenia tożsamości poprzez bankowość elektroniczną, będzie to kolejna metoda weryfikacji dostępna na platformie Signius, dzięki której będzie można uzyskać dostęp do podpisu elektronicznego.

Dowód elektroniczny posiada już ponad sześć milionów Polaków. Dokument i podpis na nim zawarty, dzięki stworzonej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych aplikacji eDO App, można wykorzystać przy okazji załatwiania wielu spraw, a dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom kryptograficznym, jest on chroniony przed podrobieniem. Ponadto, dzięki aplikacji, przy użyciu e-dowodu można korzystać z niemal 400 portali (np. Internetowego Konta Pacjenta), kontaktować się z administracją, zawierać umowy najmu, wypożyczać pojazd czy też podpisać umowę na dostawę mediów.

Z aplikacji mogą korzystać również firmy, które opierają swoją działalność na weryfikacji tożsamości lub zawieraniu umów, także na odległość. eDO App umożliwia firmom eliminowanie ryzyka związanego z nadużyciami finansowymi, redukcję kosztów i zapewnia oszczędność czasu.

