Powstaje pierwszy polski portal społecznościowy dla e-commerce

Ecommerce.pl to pierwsza platforma społecznościowa przygotowana specjalnie dla branży e-handlu. Przedsiębiorcy nie będą musieli już dzielić swojej uwagi między grupy tematyczne na innych portalach społecznościowych czy zaglądać na branżowe fora internetowe.

Branża e-commerce musi mierzyć się z wieloma przeszkodami, pułapkami i wyzwaniami. SEM, SEO, social media, sprzedaż na marketplace, logistyka, płatności – to tylko czubek góry lodowej tematów, którymi muszą zająć się osoby z sektora e-biznesu. Branża e-commerce rośnie z roku na rok, a w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy handel internetowy w Polsce poszybował o ponad 20%. Na rynku pojawiło się 12 tys. nowych sklepów online, a na kolejne nie będziemy musieli długo czekać.

To, na co zwracają uwagę początkujący e-przedsiębiorcy, ale też doświadczeni menedżerowie, to brak dostępu do usystematyzowanej, praktycznej, opartej o doświadczeniu wiedzy. Ogólnodostępne portale społecznościowe, fora branżowe zalewają nas falą komunikatów, które rozpraszają i utrudniają dotarcie do wartościowych informacji. Coraz trudniej dostrzec granicę między wiarygodną merytoryką a sponsorowanymi treściami.

Naszą misją jest stworzenie miejsca, które połączy wszystkie obecne odizolowane grupy dyskusyjne w jedno branżowe miejsce. Nasi eksperci będą do dyspozycji zarejestrowanych sklepów, udzielą wyczerpujących informacji i pomogą rozwiązać problemy. Dołożymy wszelkich starań, aby ecommerce.pl było centrum polskiej dyskusji o handlu internetowym. Dostęp do społeczności będzie bezpłatny.

– powiedział Bartosz Ferenc, pomysłodawca ecommerce.pl

Ecommerce.pl będzie pierwszą w polskim Internecie społecznością, która ma kompleksowo odpowiadać na potrzeby właścicieli sklepów internetowych oraz specjalistów z tej branży. Swoją działalność zapoczątkuje 22 czerwca tego roku specjalną konferencją Blitzcommerce, na której sprzedawcy podzielą się swoim doświadczeniem w e-handlu.

Chcemy zacząć z impetem, ale też bardzo merytorycznie, bo taka ma być nasza platforma. Ma być ciekawie, ale przede wszystkim mądrze, kompetentnie i praktycznie. Blitzcommerce to konferencja dla każdego handlującego w sieci. Podczas niej wystąpią czołowi polscy eksperci, którzy są odpowiedzialni za wiodące sklepy internetowe. Opowiedzą o swoich doświadczeniach, realnych problemach i rozwiązaniach testowanych na żywym organizmie.

– zapewnia Bartosz Ferenc

Po “Blitzu” czas na codzienność pełną wiedzy

Zapewniamy, że to tylko początek, bo nikt nie wie wszystkiego, a my bardzo wierzymy w siłę społeczności pełną wiedzy wymianę know how i doświadczeń. Dlatego, po konferencji, zapraszamy na ecommerce.pl. Pod tym adresem tworzymy miejsce, w którym zarówno właściciele firm, jak i osoby w nich zatrudnione, otrzymają kompleksową pomoc w zakresie planowania, rozwijania i skalowania firmy. Platforma skierowana jest zarówno do doświadczonych managerów, ekspertów, jak i osób rozpoczynających swoją przygodę z e-biznesem.

– przekonuje Bartosz Ferenc

Czego możemy się spodziewać przekraczając próg portalu ecommerce.pl? W tej specyficznej, branżowej sieci społecznościowej zarówno początkujący jak i liderzy z branży e-handlu, będą mogli wymieniać się doświadczeniami czy przeczytać eksperckie artykuły z takich dziedzin jak SEM, SEO, Social Media, Allegro, Amazon oraz logistyka, płatności, skalowanie. Poznamy historie sukcesów, jak i – często nieuniknionych – porażek.

Przede wszystkim jednak będzie można wziąć udział w darmowych warsztatach prowadzonych przez najlepszych specjalistów w Polsce. Co więcej, na platformie będzie można wymienić się pomysłami i znaleźć mentora, który wesprze swoim doświadczeniem dalszą działalność i ułatwi rozwój.

Jeśli reprezentujesz sklep internetowy, jesteś specjalistą lub działasz w firmie pracującej dla branży e-commerce, to nasza platforma może stać się jednym z pierwszych miejsc o jakich pomyślisz, gdy będziesz miał wątpliwości, szukał partnera, czy po prostu chciał porozmawiać.

– dodał Bartosz Ferenc

Platforma ecommerce.plma być wolna od reklam, dzięki czemu będzie można skoncentrować swoją uwagę na tym, co najważniejsze, czyli zdobywaniu lub dzieleniu się wiedzą. Uczestnicy dialogu nie będą anonimowi dzięki moderowaniu dyskusji przez doświadczonych ekspertów.

