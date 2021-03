Dropbox Passwords od kwietnia za darmo, jeśli masz mniej niż 50 haseł

Dropbox obiecał w kwietniu 2020, że wyda menedżer haseł. Aplikacja jest już dostępna dla płacących za chmurę. Będzie też darmowa wersja dla niektórych użytkowników.

Menedżer haseł został wprowadzony jako dodatkowa usługa dla abonentów chmury Dropbox. Od kwietnia 2021 Dropbox Passwords będzie dostępny również dla użytkowników darmowej wersji Dropbox Basic. Jest jeden haczyk.

Żeby korzystać z darmowego menedżera haseł Dropboxa, trzeba mieć maksymalnie 50 haseł. Może to wystarczy mało wymagającym użytkownikom, ale trudno mi wyobrazić sobie kogoś, kto używa Dropboxa i ma tylko 50 haseł. Dropbox jest widocznie innego zdania. Dla mnie (239 haseł) to sposób na wciągnięcie użytkownika, by prędzej czy później zaczął płacić za usługę. Przypomnę, że ceny Dropboxa zaczynają się od 10 euro miesięcznie (przy rozliczeniu rocznym).

Niemniej menedżer haseł Dropboxa to ciekawe rozwiązanie, jeśli już korzystasz z chmury i płacisz abonament. Dropbox udostępnił rozszerzenia dla przeglądarek, aplikacje desktopowe i mobilne do zarządzania hasłami. Jeśli jednak szukasz rozwiązania zupełnie darmowego, sprawdź aplikację MYKI albo Bitwarden.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Dropbox