Cortana od Microsoftu "kończy się". Smutno się na to patrzy

W zeszłym tygodniu okazało się, że Microsoft okroi Cortanę z kilku funkcjonalności. Dzisiaj dowiadujemy się, że ta zniknie z Microsoft Launchera już w następnym miesiącu. Jedynie użytkownicy w Stanach będą mogli korzystać z niej dalej, o ile zainstalują dedykowaną asystentce aplikację - Cortana app. Czyżby to zapowiedź rychłego końca projektu?

Cortana pojawiła się w 2014 roku, jeszcze w czasach, gdy Windows Phone - mimo trzeciego miejsca na rynku platform mobilnych, był uważany za projekt poważny. Microsoft przy okazji premiery kolejnej wersji Windows Phone 8, zaprezentował asystentkę głosową, która nawet otarła się o dostępność w Polsce (wiadomo, że testowano ją pod tym kątem w naszym kraju). Cortana w tamtym momencie biła na głowę Google Now (ówczesnego asystenta dla Androida), nieźle wypadała w zestawieniu z Cortaną, a także nawiązywała do popularnej bohaterki serii gier Halo: Cortany. Gdyby tylko projekt mobilnego Windows miał się lepiej - inny byłby los asystentki Microsoftu.

Cortana, tracąc bardzo ważne grono odbiorców - użytkowników platformy mobilnej Microsoftu, została "zawleczona" na komputery osobiste, gdzie nie znalazła szczególnego uznania użytkowników. Trudno wyobrazić sobie obsługę peceta z Windows 10 na pokładzie z pomocą Cortany. Owszem, da się - jednak nie oferowała ona możliwości, które realnie wpływałyby na komfort pracy z interfejsem. Tym samym, stała się jedynie "ciekawostką technologiczną".

Cortana traci niektóre funkcje, niedługo zniknie z Microsoft Launchera

Cortana stanie się ofiarą "przesunięć" w Microsofcie i najprawdopodobniej jej przeznaczeniem stanie się środowisko Office'a 365. To oznacza zaś, że jej obecność na rynku konsumenckim będzie niezwykle ograniczona. Nie będzie więc można stawiać jej na równi z Asystentem Google, Siri oraz Aleksą, które są przeznaczone raczej do klienta indywidualnego, również za sprawą towarzyszących im urządzeń dla inteligentnego domu.

Cortana ma niestety stracić funkcje, które dotyczą: inteligentnych domów, muzyki oraz te, które zostały dodane przez społeczność skupioną wokół asystentki. Co więcej, wsparcie Cortany w launcherze Microsoftu dla systemu Android (Microsoft Launcher) zostanie usunięte. Jedyna opcja to osobne pobranie Cortany z Google Play na rynku amerykańskim.

Niestety, te zmiany wskazują na to, że Cortana jest "wygaszana" na rynku konsumenckim. Biorąc pod uwagę to, że również w kręgu usług Office 365 raczej jej się nie poszczęści (ktoś uważa inaczej), Microsoft ostatecznie pożegna się z nią w ciągu najbliższych lat - to nieuniknione. Gigant ten raczej nie ma w zwyczaju zbyt długiego utrzymywania nierokujących projektów - szczególnie takich, które są nieprzydatne w zastosowaniach biznesowych.

Źródło tekstu: Yahoo! Entertainment