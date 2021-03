Cortana dołączy do mobilnego Windowsa już jutro

Niestety, kolejny projekt Microsoftu związany z rynkiem mobilnym spotka ostateczny koniec. Tym razem na cmentarzu ostatecznie wyląduje Cortana.

Mobilny Windows był ostatnią liczącą się próbą przełamania duopolu Androida oraz iOS. Aż do teraz - kiedy Huawei kończy prace nad HarmonyOS. Propozycja Huaweia nie będzie jednak aż tak odmienna od Androida jak miała być... Chińczycy na pewno nie chcą powtórzyć losu mobilnych projektów Microsoftu. Mobilny Windows ostatecznie umarł, a teraz jego śladami pójdzie asystentka Cortana. O tym, ze do tego dojdzie mówiliśmy już ponad rok temu, jednak proces kończenia wsparcia zawsze trwa długo. Mobilna aplikacja Cortany ostatecznie utraci jakiekolwiek wsparcie już jutro. To jednak zbyt łagodnie powiedziane - po prostu przestanie działać.

Dzisiaj natomiast z aplikacji zniknęły wszystkie treści, które przechowywali w nich użytkownicy. Już wcześniej Microsoft wycofywał powoli swoją asystentkę, przede wszystkim właśnie z rynku mobilnego. Jej powodzenie było w dużym stopniu zależne od losów mobilnego Windowsa, jednak sama dłużej walczyła z Apple Siri, Asystentem Google i Amazonem Alexa niż Windows 10 Mobile z Androidem oraz iOS.

Źródło tekstu: phonearena,wł