Co z Transport GZM? Jeszcze długo zostanie karta ŚKUP

Kiedy pojawi się nowa aplikacja integrująca transport miejski na Śląsku? ZTM Katowice jeszcze pomęczy się z tym co ma. Na Transport GZM jeszcze długo poczekamy.

Karta ŚKUP zaczęła swoje istnienie od klapy i w taki sam sposób kończy. Nie wypaliły wtedy szumne zapowiedzi o wielu funkcjach karty. Nawet sama funkcja transportowa działała... różnie. Na początku posiadacz biletu okresowego mógł nawet dostać karę za to, że nie odbijał karty za każdym wejściem i wyjściem. Teraz natomiast stary system ŚKUP pociągnie dłużej niż miał.

Kiedy wreszcie pojawi się nowa aplikacja na Śląsku?

Już dwa razy (w styczniu i lutym) zadebiutować miała nowa aplikacja Transport GZM. Równolegle miał być wprowadzony przejazd na zasadzie start/stop gdzie po zeskanowaniu kodu QR w pojeździe sami klikalibyśmy start lub zakończenie czasu podróży. W oparciu o czas rozkładowy system wyliczy opłatę za przejazd. Pojawią się też nowe bilety na 5, 10 i 15 minut.

Tyle w pięknej teorii. Rzeczywistość jest taka, że aplikacja dwa razy miała zadebiutować i dwa razy do tego nie doszło. Doszło za to do tygodniowej awarii ŚKUP. Zawsze coś. Jaki jest obecny przewidywany termin wejścia nowego systemu?

Jak wynika z informacji serwisu Katowice24.info, urzędnicy przestali już wierzyć Asseco. Przewidują oni, ze uda się we wrześniu, ale to i tak najwcześniejszy możliwy termin. Opóźnienia związane z wdrożeniem nowego systemu zaowocowały koniecznością przedłużenia kontraktu na utrzymanie ŚKUP. Śląscy urzędnicy nie zapominają jednak o możliwości naliczenia kar umownych.

Zobacz: Przyszłość transportu miejskiego? Powstaje magnetyczna deskorolka

Zobacz: Orange wybuduje sieć kampusową 5G na Politechnice Śląskiej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: pixabay

Źródło tekstu: katowice24.info, wł