Wpuścił ChatGPT na konto w banku. Zyskał 902 zł 72 gr

Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której sztuczna inteligencja zarządza twoim kontem bankowym i skrzynką e-mail? Joshua Browder, dyrektor generalny DoNotPay, nie tylko na taki pomysł wpadł, ale też od razu sprawdził go w praktyce. Jak przekonuje, dzięki temu zdołał zaoszczędzić 217,85 dol., czyli około 902,72 zł.

Biznesmen wykorzystał oprogramowanie AutoGPT, a więc taką implementację znanych z ChatGPT modeli języka GPT-3.5 oraz GPT-4, która pracuje na danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym.

Program szybko zabrał się do pracy. Anulował zapomniane subskrypcje, w tym wart ponad 80 dol. karnet na siłownię. Automatycznie złożył też skargę na niedziałające Wi-Fi w trakcie lotu United Airlines, co poskutkowało zwrotem części ceny biletu, a także wynegocjował z bankiem obniżenie prowizji obowiązujących na rachunku – wylicza Bowder.

