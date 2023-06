Szef ChatGPT: zrobiliśmy coś naprawdę złego

Szef OpenAI, Sam Altman, podczas swojego tournee przyznał się, że szaleńcze tempo rozwoju AI wyraźnie go niepokoi.

Eksplozja popularności sztucznej inteligencji niepokoi wielu fachowców. Niektórzy nawet wzywają do działania w tej sprawie rządy. Ale podczas gdy utyskiwania na przykład Google można traktować w kategoriach marketingowych, o tyle zaskoczeniem może być, że do swych obaw przyznaje się także Sam Altman, szef OpenAI, który bezpośrednio odpowiada za hitowy ChatGPT.

Podczas wywiadu na żywo Altman oświadczył, że odkąd rozwój ChatGPT zaczął nabierać tempa, miewa problemy ze snem. Jak tłumaczy przedstawiciel, nie daje mu spokoju myśl, że mógł zrobić coś złego.

Najbardziej nie daje mi spać w nocy to, że już zrobiliśmy coś naprawdę złego (...) Nie sądzę, aby tak było, ale to pewna hipoteza, która nam towarzyszy od uruchomienia ChatGPT na świecie. [Bot] wystrzelił z armaty w branżę, na co nie mamy już większego wpływu