Masz taki telefon? Uważaj, WhatsApp może cię zablokować

WhatsApp uderza tym razem w użytkowników iPhone'ów. Wkrótce zablokuje im możliwość wykonywania zrzutów ekranu zdjęć profilowych. Czy jest się czego bać? O co tak naprawdę chodzi?

WhatsApp wprowadza coraz więcej restrykcji. Teraz kolej na użytkowników iPhone'ów

Okazuje się, że użytkownicy iPhone wcale nie będą mieli lekko, jeśli chodzi o WhatsAppa. Komunikator postanowił ich blokować podczas jednej konkretnej czynności. Ci, którzy mają w zwyczaju robić zrzuty ekranów zdjęć profilowych innych osób, powinni się tego szybko oduczyć. W innym przypadku zostaną zablokowani.

Przypomnijmy, że już na początku tego roku popularny komunikator WhatsApp zaoferował podobną funkcję blokowania zrzutów ekranu użytkownikom Androida.

Dlaczego WhatsApp blokuje możliwość robienia zrzutów zdjęć?

Przede wszystkim, chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników WhatsAppa. Robienie zrzutów ekranu zdjęć stanowi niejednokrotnie naruszenie prywatności danej osoby. W niektórych przypadkach może to prowadzić do nadużyć i wykorzystywania do niewłaściwych celów. Z tego też powodu użytkownicy WhatsApp na iOS, przynajmniej ci w wersj beta 24.10.10.70, w prosty sposób będą mogli zablokować innym możliwość zrobienia printscreena swojego zdjęcia.

Wersja WhatsApp, umożliwiająca blokowanie zrzutów, ma się pojawić w ciągu najbliższych miesięcy. I mimo faktu, że może ona wielu osobom wydawać się drażniąca, to jednak udowodniła już swoją skuteczność na Androidzie. Użytkownicy iPhone'ów wkrótce też będą się mogli "cieszyć" tym unikalnym narzędziem do ochrony zdjęć profilowych.

