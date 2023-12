Bilety PKP Intercity w nowej aplikacji. Skorzysta 5 mln Polaków

Bilety PKP Intercity można już kupować w nowej aplikacji. To popularne Jakdojadę, które pozwala też na wyszukiwanie połączeń – zarówno komunikacją miejską, jak i pociągami.

Jak podaje PKP Intercity, 13 października spółka podpisała umowę z właścicielem platformy Jakdojade na wdrożenie nowych funkcji. Przez dwa miesiące trwały prace wdrożenia, a po ich zakończeniu od 12 grudnia oficjalnie rusza sprzedaż biletów PKP Intercity właśnie za pośrednictwem aplikacji Jakdojade.

Dotychczas zarówno na stronie, jak i w aplikacji Jakdojade po wybraniu przycisku „Kup bilet” dostępne było przekierowanie do strony PKP Intercity. Od teraz możliwy jest już zakup biletów PKP Intercity bezpośrednio w aplikacji.

Zobacz: Jakdojade z nową funkcją. Chodzi o pociągi PKP Intercity

Oprócz planowania podróży pociągiem PKP Intercity dzięki Jakdojade można w pełni zaplanować podróż komunikacją miejską od miejsca zamieszkania na dworzec kolejowy oraz z dworca kolejowego do miejsca docelowego w danym mieście.

Jakdojade to już piąty partner PKP Intercity, który już sprzedaje bilety tego przewożnika. Można je kupić także w apkach mPay, e-podróżnik.pl, SkyCash, KOLEO. Jak się okazuje, pasażerowie chętnie korzystają z tych kanałów sprzedaży. Po 11 miesiącach bieżącego roku spółka PKP Intercity zanotowała w tych apkach wynik 7,4 mln sprzedanych biletów.

Na tym jednak nie koniec, a wkrótce bilety PKP Intercity będą dostępne w nowych kanałach. Spółka posiada także podpisaną umowę m.in. z Infobus oraz eTravel, gdzie sprzedaż ruszy niebawem.

Jakdojade to rozwiązanie dla tych, którzy planują swoją podróż pociągiem do wybranego miasta, ale także potrzebują informacji, jaki transport wybrać w innym mieście, by dotrzeć do miejsca docelowego. Serwis internetowy oraz aplikacja mobilna Jakdojade pozwalają na wyszukiwanie połączeń komunikacyjnych, planowanie podróży komunikacją miejską i międzymiastową oraz kupowanie biletów.

Platforma Jakdojade zyskała spore grono zwolenników i ma już ponad 5 mln unikalnych użytkowników. Wyszukiwarka miejska jest dostępna w 50 miastach w Polsce. Aplikacja znajduje optymalne połączenia komunikacyjne, uwzględniając przesiadki, opóźnienia pojazdów, zmiany w rozkładach, czasy przejść pieszo i wiele innych parametrów.

Zobacz: PKP Intercity z nowościami. Dziwne, że dopiero teraz

Zobacz: Zaktualizuj aplikację PKP Intercity. Duża nowość

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, PKP Intercity

Źródło tekstu: PKP Intercity